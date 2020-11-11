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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır."
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır."

Yeniakit Publisher
2020-11-11 13:09:07 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(İzmir'deki deprem) Dün itibarıyla tüm hasar tespit çalışmaları tamamlanmış durumdadır."
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