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Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

"Vazifesi toplumu dini ve ahlaki konularda bilgilendirmek olan Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden kutsallarımıza yönelik saldırı asla kabul edilemez"

2020-04-28 10:49:38 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek:

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ramazanın ilk cuma hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek verdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Vazifesi toplumu dini ve ahlaki konularda bilgilendirmek olan Diyanet İşleri Başkanımız üzerinden kutsallarımıza yönelik saldırı asla kabul edilemez. Türkiye eski Türkiye değildir." ifadesini kullandı.

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