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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümde TOKİ konutlarımızla, yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale getirdik ve 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümde TOKİ konutlarımızla, yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale getirdik ve 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 22:43:20 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Son 18 yılda kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümde TOKİ konutlarımızla, yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 65’ini güvenli hale getirdik ve 54 milyondan fazla vatandaşımızı afetlere karşı
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