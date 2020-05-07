Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Son 18 yılda Hakkari'mize 11 milyar liralık yatırım yaptık

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Son 18 yılda Hakkari'mize 11 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımların bir kısmı bitti, bir kısmı da devam eden yatırımlar." ifadesini kullandı.

Kurum, Twitter hesabından, video konferansla gerçekleştirilen dijital şehir buluşmalarına ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, 1 Nisan itibarıyla Kahramanmaraş'ta başlatılan dijital şehir buluşmalarına devam edildiğini ve bugün Hakkari'de 31'incisini gerçekleştirdiklerini belirten Kurum, şehirlerin geleceği adına yapılan projelerin istişare edildiği toplantıların sürdüğünü vurguladı.

Kurum, "Yeni Hakkari" hedefiyle Hakkari'deki projeleri konuşmak üzere, bu toplantıyı düzenlediklerini kaydetti.

İllerin, belediyelerin problemlerini ve sorunlarını aşmak üzere çalışmalar yapıldığını aktaran Kurum, "Son 18 yılda Hakkari'mize 11 milyar liralık yatırım yaptık ve bu yatırımların bir kısmı bitti, bir kısmı da devam eden yatırımlar. Artık gündemimizde yeni parklar, bahçeler, kentsel dönüşüm projeleri vatandaşımız, hemşerilerimiz için yapılması gereken ekolojik koridorlar, tarihi meydanların ihyası gibi birçok çalışmayı da yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede bu toplantıları düzenliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.