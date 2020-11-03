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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece

Yeniakit Publisher
2020-11-03 23:43:11 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(İzmir'deki arama kurtarma çalışmaları) Diğer 16 alanda arama kurtarma faaliyetleri tamamlandı, şu an sadece Rıza Bey Apartmanı'nda devam ediyor. Arkadaşlarımız inşallah buradaki arama kurtarma faaliyetlerini de bu gece
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