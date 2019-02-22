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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımının yüzde 70 oranında azaldığını belirterek, 2021 yılında başlatılacak depozito uygulamasıyla geri dönüşüm atıklarının kontör, bilet ve para olarak geri döneceğini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 19:22
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: “Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşet kullanımının yüzde 70 oranında azaldığını belirterek, 2021 yılında başlatılacak depozito uygulamasıyla geri dönüşüm atıklarının kontör, bilet ve para olarak geri döneceğini söyledi.


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak ve partisinin seçim çalışmalarına destek olmak amacıyla Bolu’ya geldi. Kurum, İzzet Baysal Caddesi üzerinde kurulan bez torba dağıtım standını da ziyaret ederek açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 2021 yılında geri dönüşümde depozito uygulamasının başlayacağını ve atıkların kontör, bilet ve para olarak geri döneceğini ifade ederek, “Yılbaşı itibarıyla kişi başı 440 adet olan kullanım sayısı, şu an yüzde 70’e varan oranda azalmış durumda. Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek. Bu sayede hem çevremizi hem doğayı korumuş olacağız. Bu uygulamayı 2023 yılına geldiğimizde Sayın Emine Erdoğan hanımefedinin himayelerinde devam eden ’Sıfır Atık’ projemizle birlikte artık hem plastik poşetlerimizi paralı hale getirdik. Bunların kullanım sayısını azaltacağız. 2021 yılına girdiğimizde depozito uygulamamız başlayacak. Artık şehir meydanlarında plastik, cam, metal şişelerimizi atacağımız ve o şişelerin atımından, geri dönüşümünden kaynaklı kontör yükleyeceğimiz, belediye otobüs araçlarımıza bilet ve para olarak bize geri dönecek uygulamaları da yaygınlaştıracağız” dedi.


Uygulamayla birlikte yıllık 20 milyar lira tasarruf öngördüklerini söyleyen Kurum, “2023 yılına gelindiğinde tüm ülkede sıfır atık uygulamasına geçmek suretiyle artık çöplerimizi kaynağında ayrıştıracağız ve geri dönüşüm noktasında, geri dönüşüme girecek atıklarımızı ayrı bir yerde, organik atıklarımızı da ayrı bir yerde toplamak suretiyle geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Yıllık 20 milyar lira tasarruf öngörüyoruz ve 100 bin kişiye de doğrudan istihdam sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 19:22
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