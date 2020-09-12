Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Giresun'daki sel) Sel sebebiyle devam eden tüm projelerimizin yaklaşık tutarı 436 milyon lira ve biz nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Van'da vatandaşlarımızın yarasını hızlı şekilde sardıysak, Dereli'de de Doğankent'te de a