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Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz."
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-09-17 11:16:21 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "(Elazığ depremi) İlk konutlarımızı Sürsürü'de bitirdik, teslimlerini gerçekleştireceğiz."
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