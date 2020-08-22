  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi
Aktüel

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

Yeniakit Publisher
2020-08-22 19:54:13 -
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Bursa'da kentsel dönüşüm alanlarını inceledi

BURSA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa'daki kentsel dönüşüm alanlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Çekirge semtindeki "2023'e Doğru Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye Bursa" adlı programın ardından yıkımı gerçekleştirilen yapıların bulunduğu alanları gezen Kurum, tarihi bölgeleri de ziyaret ederek yapılacak çalışmaları yerinde inceledi.

Kurum, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde ilçe belediye başkanları ve diğer yetkililerden, yürütülecek çalışmalara ilişkin basına kapalı toplantıda bilgi alarak taleplerini dinledi.

Osmangazi ilçesinde Sıcaksu bölgesindeki kentsel dönüşüm alanlarını gezen Bakan Kurum'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da eşlik etti.

Burada vatandaşların kentsel dönüşümle ilgili taleplerini dinleyen Kurum, hiç kimse mağdur edilmeden dönüşümün yapılacağını söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 2021 yılının ilk çeyreğinde konutların ihalesinin yapılacağını, 2022'nin sonuna doğru da etap etap konutların bitirileceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı
Gündem

Bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz kaç milyar dolar ediyor? Abdullah Ağar açıkladı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük müjdeyi açıklamasının ardından dikkat çeken ifadeler kul..
Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler
Gündem

Bakan Dönmez açıkladı! İki ismi tehdit ettiler

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasının detaylarını anlatan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemilerinde görev yapan 2 Avrup..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı