Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, AA Editör Masası'na konuk oldu: (4)

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Depozito sistemi getireceğiz ve 2021'de hayata geçecek. Tüm üreticilerde, bu noktada depozito sistemini zorunlu hale getireceğiz." dedi.

Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İklim değişikliği ve etkileriyle mücadelede Türkiye'nin diğer ülkelere göre nerede olduğuna ilişkin soruya karşılık Kurum, Paris Anlaşması çerçevesinde hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerin belli taahhütleri olduğuna işaret etti.

Kurum, hem sera gazı emisyonunu azaltmak hem de geleceğe yönelik ülke çapında yapılması gereken projelere ilişkin her sene bir gündem maddesi belirlendiğini belirterek, "Bu gündem maddeleri çerçevesinde ülkeler gerekli tedbirleri, gerekli projeleri yaparak süreci yönetmeye gayret gösteriyor. Ülke olarak bana göre diğer ülkelerin çok çok önündeyiz." dedi.

Yoksul vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla önemli kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerine dikkati çeken Kurum, "Dünyanın hiçbir yerinde yoktur ki 1 milyon sosyal konutu 18-19 yılda yapın ve vatandaşınıza teslim edin. O sağlam güvenli konutlarda, sosyal altyapısı, yeşil alanı olan konutlarda otursun." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, kentsel dönüşüm projeleriyle ciddi dönüşüm sağlandığına dikkati çekerek, "Yeşil alanlarımızın sayısını artırıyoruz. Sıfır Atık Projemiz var. Deniz, göl ve nehirlerimizi koruyoruz. Bu kapsamda Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde yürüttüğümüz ve 2023'e kadar zorunlu hale getirdiğimiz, atıklarımızı kaynağında ayrıştırdığımız, geri dönüştürdüğümüz adımları atıyoruz. Şu an geri dönüşüm oranımız yüzde 13'lerde, bunu yüzde 35'e getirecek adımları atıyoruz." diye konuştu.

- "Depozito sistemi 2021'de hayata geçecek"

Plastik poşetlerin ücretli hale getirildiğini, çevreyi kirleten bazı ürünler için geri kazanım katılım payı (GEKAP) uygulamasına başlandığını hatırlatan Kurum, şöyle devam etti:

"Depozito sistemi getireceğiz ve 2021'de hayata geçecek. Tüm üreticilerde, bu noktada depozito sistemini zorunlu hale getireceğiz. Eskiden olduğu gibi süt şişesi, su şişesini iade edenler hiçbir para ödemeyecek ama iade etmeyenler, o şişenin bedelini, benim toplayacağım, toplamak zorunda olduğum bedeli vermek zorundalar. Dolayısıyla o bedeli alıp geri dönüşüme tabi tutacak toplama sistemini, depozito sistemini Bakanlık olarak kuruyor olacağız. Bu çerçevedeki çalışmalarımız hızlı şekilde yürümektedir."

Kurum, ithalatı engelleyecek, yerli üretimi artıracak ve toplama sistemini teşvik edecek üretimde yüzde 50 yerli malzeme kullanma zorunluluğunu getirdiklerini belirterek, "Cam, metal, kağıt, karton üretiminde yurt içinde yeterli miktarda malzeme toplanmadığı için yurt dışından kağıt ambalaj getirmek suretiyle ham madde olarak kullanıyorduk. Buna yüzde 50 sınırlama getirdik, 'yüzde 50'sini Türkiye'den almak zorundasınız' dedik. Kademe kademe bu oranları artıracağız. 2023'e geldiğimizde yüzde 35-40 toplamalara geldiğimizde tamamını yerli, tükettiğimiz malzemeden yeniden üretime göndereceğimiz bir sürece dahil olacağız." ifadelerini kullandı.

Paris Anlaşması çerçevesinde Türkiye'nin "gelişmiş ülkeler" kategorisine alınarak, maliyetlerinin artırılmaya çalışıldığının hatırlatılması üzerine Kurum, "Paris Anlaşması gereği bizi Türkiye olarak 'gelişmiş ülke' kategorisinde görmek istiyorlar. Biz gelişmekte olan bir ülke olduğumuzu, dolayısıyla bizim taahhütlerimiz ile gelişmiş ülkelerin taahhütlerinin ayrı olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu noktada ısrarlı ve kararlı duruşumuzu devam ettiriyoruz. Haklı mücadelemizde 'gelişmekte olan ülkeler' kategorisine girmek suretiyle toplanan fonlardan da faydalanarak ülkemizdeki gerekli altyapıyı ve yatırımı yapacak süreci işletiyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



- Kentsel dönüşüm çalışmaları

Bakan Kurum, Türkiye genelinde yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarında ve tarihi kent meydanlarını gün yüzüne çıkaracak projelerde son durumun sorulması üzerine, Türkiye'de birçok deprem yaşandığına işaret ederek, şehirlerin depreme hazırlıklı hale getirilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012'de İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliğini başlattığını anımsatan Kurum, "Başlatılan seferberlikle bugüne kadar 1 milyon 410 bin konutun dönüşümünü sağladık. Bu 2012 yılından bugüne çok ciddi bir rakam. Türkiye'de toplam riskli gördüğümüz, dönüşmesi gereken, öncelikli dediğimiz 6,7 milyon konut var. Bunun yaklaşık 1,5-2 milyonu da İstanbul'da." dedi.

Kurum, bu çerçevede hedefler belirlediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Tüm Türkiye'de 1,5 milyon acil dönüşmesi gereken konut belirledik. Bunun 300 bini İstanbul'da, kalanı diğer illerde olmak suretiyle bir proje ortaya koyduk. Hedefimiz her yıl 300 bin konut olmak üzere 5 yılda bu dönüşümü sağlayacak projeleri adımları atmak. Bu çerçevede Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız bugüne kadar 160 bin konutun dönüşümünü sağladı. İstanbul'da fiilen devam eden, kentimizin birçok ilçesinde dönüşüm projemizi görürsünüz. Örnek dönüşümler yapmak istiyoruz. Bitirdiğimizde mahalleye uyan, sosyal dokuya uyan, yine komşuluk ilişkilerinin yaşatıldığı örnek projeler yapmak istiyoruz. Bu çerçevede, 30 bin konutluk projemiz İstanbul'da fiilen devam etmekte. Başladığımız projeyi 1-1,5 yıl içinde tamamlıyoruz."

- "Şehrin içinde kalmış sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarıyoruz"

Riskli görülen alanlardaki dönüşümlerin yanı sıra sanayi dönüşümleri de gerçekleştirdiklerini ifade eden Kurum, "Şehrin içinde kalmış, köhneleşmiş sanayi alanlarını şehrin dışına çıkarıyoruz. 10 bin bağımsız bölümden oluşan sanayi sitesi inşası şu an fiilen devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Kurum, ülke genelinde tarihi kent meydanlarını gün yüzüne çıkaracak dönüşümlerin yapıldığını işaret ederek, farklı illerde tarihi dokuya uygun, yöresel mimariyi yansıtan, güvenli projelerin hayata geçirildiğini anlattı.

- "2023'e geldiğimizde çok farklı bir Ankara'yı inşa etmiş olacağız"

Ankara'da Cumhuriyet döneminin ilk toplu konut projelerinden biri olan 112 bin metrekarelik alandaki Saraçoğlu Mahallesi'nin dönüşümünün yapılacağını belirten Kurum, şu bilgileri paylaştı:

"Buradaki tesirli tüm yapıları, ağaçları koruyoruz, restorasyonlarını yapıyoruz ve Ankara'ya, hemşehrilerimize 100 bin metrekarelik, 7 gün 24 saat yaşayacak, Ankara'ya gelen herkesin uğrayacağı, içinde göletlerinin, dinlenme alanlarının, restoranların, kütüphanelerin olduğu çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bunun ihalesini de yaptık. Hızlı bir şekilde, kısa zamanda bitirerek 2023'e geldiğimizde çok farklı bir Ankara'yı inşallah inşa etmiş olacağız. 210 tescilli anıt ağacımızın, tescilli yapılarımızın bulunduğu tüm alanı korumak ve restorasyonunu yapmak üzere bu projeyi yapacağız. Nasıl İstanbul'da akaretler varsa Ankara'nın da akaretleri Saraçoğlu Mahallesi olacak."

Bakan Kurum, Ankara'da Hergelen Meydanı'nın inşasına başlanacağını bildirerek, "Atatürk Kültür Merkezi'ndeki Millet Bahçemiz bu yıl sonunda bitmiş olacak. Gölbaşı etrafındaki çevre düzenlememiz, Millet Bahçemiz, İmrahor Vadisi'nde ihalesini yaptığımız bahçemiz yine yıl sonunda tamamlanacak. Ankara'nın göbeğinde Cebeci Stadyumu'nu da yıkıyoruz, oraya da Millet Bahçesi yapıyoruz." diye konuştu.

Tüm illerde buna benzer projelerin yapıldığını vurgulayan Kurum, gösterdiği fotoğraflar üzerinden projelere ilişkin bilgi verdi.

Bursa'da 212 tarihi eseri gün yüzüne çıkaracaklarını ve şehre 12 bin metrekarelik meydan kazandıracaklarını ifade eden Kurum, bunun herkesin gidip göreceği, esnafı, vatandaşı mutlu eden bir proje olacağını söyledi.

Kamulaştırma sürecini başlattıklarını da aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"100 milyon lira üzerinde bir kamulaştırma söz konusu. Buna ilişkin projeyi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile yürütüyoruz. Yüzde 50'sini Bakanlığımız hibe vermek suretiyle, kalanını da yine İller Bankası Genel Müdürlüğümüz kanalıyla kredibilitesini, kredisini sağlayarak bu süreci yöneteceğiz. Burayı da 2023'e inşallah hazırlanmış, açılmış, 12 bin metrekare meydanıyla yeni, yeşil bir Bursa'yı inşa edeceğiz. Yine Çekirge'de yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir bekleyen, hiçbir inşa faaliyetinin yapılmadığı bu binamızı Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kaldırıyoruz. Bu 'Çekirge Teras Projesi' dediğimiz, tamamen yeşil Bursa'yı daha da yeşillendirecek bir proje. Merkezi bir kütüphane, içinde yürüyüş alanlarının, dinlenme alanlarının olduğu, Bursa'yı Çekirge'den seyredeceğiniz bir projeyi hayata geçiriyoruz."

Kurum, ayrıca Konya, Erzurum, Afyonkarahisar, Yozgat, Niğde, Kastamonu dahil hemen hemen her ilde tarihi değerleri ortaya çıkaracak projeler yürüteceklerini de vurguladı.

(Sürecek)