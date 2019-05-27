0553 313 94 23

Çevre Müdürü Al; “Aydın, prina konusunda Türkiye’ye önderlik yapabilir”

AYDIN (İHA) –Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, zeytinyağı üretimi yapan firmalarda zeytinyağı sıkımı sonucunda ortaya çıkan prinanın ekonomiye kazandırılması hususunda Aydın’ın Türkiye’ye önderlik yapabileceğini belirtti.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:48
Çevre Müdürü Al; “Aydın, prina konusunda Türkiye’ye önderlik yapabilir”

AYDIN (İHA) –Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Taha Al, zeytinyağı üretimi yapan firmalarda zeytinyağı sıkımı sonucunda ortaya çıkan prinanın ekonomiye kazandırılması hususunda Aydın’ın Türkiye’ye önderlik yapabileceğini belirtti.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Al, yaptığı açıklamada; “Aydın’ da 160 civarında zeytin sıkım tesisi var. Kapasitesine göre küçük ve büyük bu işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında cezalar ile karşı karşıya kalmamaları için 2 faz ve 3 faz üretimde açığa çıkan prinanın tek başına yapılacak tesislerle değil bir araya gelerek bölgesel anlamda hizmet verecek kurutma tesislerinin kurulması ile mümkün olduğu Bakanlık nezdinde birçok toplantıda dile getirilmiştir. Bu konuda Aydın, ülkemizde önderlik yapabilir. İyi bir model oluşturulursa, bu oluşuma ortak olacak zeytin sıkım tesisleri mevzuat ve ekonomik olarak yaşadıkları sıkıntıları aşabilirler. Bugüne kadar, prinanın nasıl kurutulması gerektiği ve karasuyun bertarafı için lagün sistemlerin nasıl olması gerektiği mevzuatta açık olarak belirtilmiştir. Buna rağmen sıkıntıların devam etmemesi için bir araya gelinmesi ve ortak yatırımlarla çözüm bulunması önem arz etmektedir. Bu konuda, İl Müdürlüğü olarak yapılacak tüm çalışmalarda katkı vermeye hazırız. Aydın için artık bu sorunun en faydalı şekilde çözülmesini bizler de, tüm fabrikacılar kadar istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 08:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tersine ameliyat
    1. Tersine ameliyat
    2. Brezilya'da hapishanede mahkumlar..
    3. Serbest piyasada döviz fiyatları
    4. Bu kafede kitap okuyana çay ve kahve..
    5. Bilet bulamayınca cinnet geçirdi kendi..
    6. Cacık tadında renkli ayran
    7. FETÖ şüphelisi 42 asker hakim..
    8. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve..
    9. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    10. CHP, İstanbul’a kâbusu yaşattı
    11. Vali Demirtaş, Adana Şehir Hastanesi..
    12. Gazeteci Bayhan ve Poyraz ortak kitap
    13. Döviz kurları
    14. (Özel) Kemerle saldıran sürücü, yediği..
    15. Türkiye sağlık alanında uluslararası..
    16. Trakya'dan ikinci müjde: Yeni rezerv..
    17. Erzincan’da 176 bin hektar alanın..
    18. Brent petrolün varili 68,62 dolar
    19. 3600 ek gösterge genel af, ceza..
    20. Sağlık Bakanlığınca, Küba ile aşı,..
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Bakandan korkutan açıklama: Türkiye'ye füzeyle saldırabilirler
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    Nihat Genç'ten bomba açıklama! Ekrem İmamoğlu, HDP'ye seçim rüşveti olarak oraya mı verdi?
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    O çağrı yeniden gündeme geldi! Önkibar, saldırıya uğramadan önce…
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Gezi’deki İş Bankası kıyağı bu kez Halkbank’a sıçradı! Boz’un 100 bin liralık bağışı mizansen çıktı
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'
    Melih Gökçek, CHP’lilere böyle çaktı! 'Halk TV'de çık karşıma'

    Günün Karikatürü

    26 Mayıs 2019
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    "Ailelerimiz var, izin vermeyeceğim" dedi, eşcinsel sapkınlar kudurdu!
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler
    Karamollaoğlu: Eleştirdiğimizde bizi kınıyorlar... Sadece dost acı söyler