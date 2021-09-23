Çevre ilçelerden de görüldü! Şile’de fabrika yandı, gazeteciler saldırıya uğradı

Yangına havadan helikopterle karadan da 22 araç ve 76 personelle müdahale edildi. Dumandan etkilenen bazı kişilere ilk müdahale, olay yerindeki sağlık ekiplerince yapıldı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü. Yangın saat 15.30 sıralarında ormana da sıçramadan kontrol altına alındı. Fabrika yetkilileri ve çalışanları ise yangını görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı. Silah gösterip, küfür ve tehditler savuran kişilere jandarma engel oldu.