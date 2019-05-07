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Çevre hizmet ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 22.

07 Mayıs 2019 Salı 12:58
Çevre hizmet ödülleri sahiplerini buldu

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 22. düzenlenen ’Çevre Hizmet Ödülleri’ töreninde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara ödülleri takdim edildi.


Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ödül törenine Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule Orman, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, çevre değerlerinin korunması için bilinçli ve kolektif bir şekilde adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Altunkaya, “Akdeniz Üniversitesi olarak bugüne kadar çevre sorunları ile ilgili her türlü çalışmayı destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu çalışmaların başında Çevre sorunlarına dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı gösteren iyi örnekleri ödüllendirmek amacıyla her yıl büyük bir gururla düzenlediğimiz Çevre Hizmet Ödülleri gelmektedir. Bugün burada ödül alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri çevre sorunlarına ilişkin göstermiş oldukları hassasiyetlerinden dolayı tebrik ediyor ve başarılarının devamını canı gönülden istiyorum. Ayrıca daha güzel bir çevreyi hedefleyen bu projemizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.


Çevre kirliliğiyle birlikte doğal kaynakların giderek azaldığına dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Şule Orman ise, “Çevre kirliliği ve kimyasal atıklar nedeniyle maalesef sularımız ve topraklarımız hızla kullanılamaz hale gelmekte. Bu durum kara ve deniz canlılarının yaşam tehdit ediyor. Bizler mümkün olduğunca evlerimiz ve iş yerlerimiz başta olmak üzere hayatın her alanında ‘Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm’ projelerini destekleyici çalışmalar yapılması gerektiği düşünüyoruz. Çünkü kirlenen sadece çevre değil aslında. Kirlenen çocuklarımızın ve hepimizin geleceği bir anlamda. Onun için bizler Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak bu kötü gidişata dur diyebilmek ve bu konuda farkındalık oluşturabilmek adına her yıl çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayan kişi ve kurumlara ’Çevre Hizmet Ödülleri’ takdim ediyoruz. Bu yıl ödül almaya hak kazanan Çevre Dostlarını tebrik ediyor, yaptıkları güzel hizmetlerin devamını diliyorum” diye konuştu.


Konuşmaların ardından ödüller verildi.

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Haber Tarihi: 07 Mayıs 2019 Salı 12:58
  1. doğa

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