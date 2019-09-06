“Çevre dostu taksiler, yüksek ÖTV’ye takılmasın”

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, çevre dostu hibrit araçlara geçiş hazırlığı yaparken, Başkan Celil Anık ise bu otomobillerde ÖTV oranının benzinli ve dizellere göre daha yüksek olduğuna dikkat çekerek, “Hükümetimizden teşvik bekliyoruz” dedi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası “yeşil” taksilere geçiş için bir süredir çalışma yürütüyor. Düşük egzoz emisyonuna sahip araçlar ile yolcu taşımacılığı yapılarak, İzmir’de hava kalitesinin iyileştirilmesine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Elektrikli ve hibrit araçları incelediklerini, teknik uzmanlardan da destek aldıklarını ifade eden İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık , elektriklilerin mevcut batarya teknolojileri nedeniyle taksiler için uygun olmadığını söyledi. Anık, “Şarj süreleri uzun, menzil düşük. Şarj noktaları da yetersiz. Bu dezavantajlar nedeniyle elektrikli otomobiller kullanışlı değil. En ideal çözüm ise hibrit. Şehir içinde çoğunlukla elektrik motorun devrede olduğu bu araçlar hem havayı temiz tutacak hem de İzmirli taksicilerin Türkiye’ye örnek olmasını sağlayacak” diye konuştu.

“Hava kalitesi artar”

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi de olan Celil Anık, hibrit araçlarda en büyük engelin ise benzinli ve dizel araçlara göre daha yüksek ÖTV oranını olduğuna işaret etti. Anık, hükümetten teşvik beklediklerini dile getirerek şöyle konuştu: “Şuan şehir içinde sürekli seyir halindeki araçların önemli bölümü taksiler. Eğer hükümetimiz, hibritte ÖTV desteği sağlarsa taksiler çevre dostu haline gelir, şehirlerimizde hava kalitesi yükselir. Böylece toplum sağlığı açısından da önemli bir adım atılmış olunur.”