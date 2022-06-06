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Dünya Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera öldürüldü
Dünya

Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 21:38:00 -
Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera öldürüldü

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra yaşamını yitirdi.

Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

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