Cevizoğlu HDP'nin çıkışını yorumladı: Açık çağrı var

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, programda yaptığı değerlendirmede Cumhurbaşkanılğı Hükümet Sistemi'nde HDP gibi yüzde 10 almış bir partinin Siyasal sistemi rehin aldığını belirterek "Eski parlamenter sistem olsaydı "Hadi Ordan" denirdi HDP'ye." dedi.

Cevizoğlu konu ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu "Bugün HDP ben kimi işaret edersem o kazanacak diyor. Bugün Katırcıoğlu'nun söylediği laf boş bir laf. "Selahattin'in dediği gibi" diye cümleye başlayınca ben hangi Selahattin diye düşündüm. Selahattin Eyyübi'den mi bahsediyor, herhalde hapishanedeki başkanları Selahattin'den söz ediyormuş. Söz neden boş "Kimin Cumhurbaşkanı olacağına biz karar veririz" diyor. Bu bana göre bomboş bir söz. Bir tarafdan da dolu. Hadi bakalım Selahattin dedikleri adamlarını aday göstersinler. Karar verme güçleri varsa Cumhurbaşkanı seçtirsinler. Kendi genel başkanları Mithat Sancar'ı aday göstersinler.

Bu cümlenin simgesel olarak anlamı şu; Karşımızda tahtrevalli var karşımızda. İki ittifak var. Biz ne tarafa konarsa orası kazanacak. O zaman hodri meydan. İstediğin adayı seçtir bakalım. Burada küçüğün büyüğü rehin alması söz konusu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olmasaydı bu lafı söyleyemezdi. Eskiden en yüksek oyu alan parti yüzde 25 oy dahi alsa hükümeti kurma görevi veriliyordu. O da kapı kapı partileri dolaşıp herkesle pazarlık yapıyordu. Ama seçim öncesi partiler birbirlerine şantaj yapamıyordu. Şimdi bu hükümet sistemi ile birbirlerine şantaj yapma hakkı var. Burdaki ifadeye göre "Bu ilişkimizin adını koyalım, gizli gizli buluşmayalım, yüzük takalım, ya nişanlanalım, ya evlenelim" diyor.