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Kadın - Aile Cevizli kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif
Kadın - Aile

Cevizli kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Her çeşit cevizli kurabiye tarifleri...

Yeniakit Publisher
2021-12-13 12:29:00 - 2021-12-13 12:39:30
Cevizli kurabiye tarifi, nasıl yapılır? Kolay tarif

Cevizli kurabiye tarifi, nasıl yapılır? İşte kolay ve pratik tarifi

Cevizli kurabiye nasıl yapılır?

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı iri parçalanmış ceviz
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Yapılışı

Un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Karıştırdıktan sonra unu kontrollü bir şekilde kabartma tozu ile birlikte ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak yapıp tepsiye dizilir. 180 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirilir.

Hindistan cevizli kurabiye tarifi nasıl yapılır?

Malzemeler

250 gram tereyağı

1 su bardağı hindistan cevizi

3,5 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı sıvı yağ

3-4 su bardağı un

1 çay bardağı pudra şekeri

1 çay bardağı hindistan cevizi

Yapılışı

Tereyağını, sıvı yağı, Hindistan cevizini ve pudra şekerini bir kaba alın. Azar azar un ilavesi yaparak sert kıvamda olmayan bir hamur elde edin. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parça kopararak yuvarlayın. 180 derecede üzeri kızarmadan alt ve üst ayarda pişirin.

Cennet hurmalı kurabiye tarifi

Malzemeler

  • 300 gram un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı toz tarçın
  • 1 çay kaşığı havanda dökülmüş tarçın
  • 1 minik tutam muskat
  • 1 paket toz vanilya
  • 200 gram toz şeker
  • 3 adet orta boy cennet hurması püresi
  • 1 adet büyük boy yumurta
  • 100 gram oda sıcaklığında yumuşak tereyağı
  • 50 gram doğranmış ceviz

Yapılışı

Sırası ile un, kabartma tozu, karanfil, tarçın, muskat,toz vanilya ve toz şeker geniş bir kap içerisine alınarak karıştırılır. Başka bir kap içerisinde ise yumurta çırpılır, yumuşatılan tereyağı ilave edilerek çırpmaya devam edilir. Kabukları soyulup, çekirdekleri çıkarılan cennet hurmaları blender ile püre haline getirilerek, daha sonra tereyağlı karışıma eklenir ve çırpmaya devam edilir. Hazırlanan kuru karışım diğer hurmalı karışıma ilave edilerek spatula ile karıştırılır. Tamamen birbirine karıştıktan sonra ise, kıyılmış olan cevizler ilave edilerek spatula ile yeniden karıştırılır. Yağlı kağıt serilen fırın tepsisine yaklaşık 3-4 cm aralıklar bırakarak dondurma kaşığı içerisinden alınarak hamurlar dizilir. Önceden 180 derecede ısıtılan fırında kenarları kahverengi alana dek ortalama 12-13 dakika kadar pişirilir. Pişen kurabiyeler fırın tepsisinde soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra servis edilir.

Cevizli nişastalı kurabiye tarifi

Malzemeler

  • 250 gr margarin
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 su bardağı ezilmiş ceviz
  • 1 su bardağı mısır nişastası
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • Aldığı kadar un

Yapılışı

Margarin ve sıvı yağ derin bir kabın içinde karıştırılır. Vanilya, mısır nişastası, pudra şekerini de eklendikten sonra cevizin yarısı ilave edilir. Kabartma tozu ve un da eklenerek yumuşak bir hamur elde edilir. Hamurdan yuvarlak toplar yapıp cevize bulanır ve tepsiye dizilir. 180 derece fırında pişirilir.

Afiyet olsun

 

 

 

 

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