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Kadın - Aile Cevizli İstiridye Tatlısı
Kadın - Aile

Cevizli İstiridye Tatlısı

Malzemesi ağızda dağılan tatlı tarifi bu tarife bayılacaksınız.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 19:01:00 -
Cevizli İstiridye Tatlısı

Malzemesi ağızda dağılan tatlı tarifi bu tarife bayılacaksınız.

Malzemeler
• 1 adet yumurta 
• 1.5 su bardağı un
• 125 g oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı veya margarin 
• 1 çay bardağı ince öğütülmüş ceviz 
• 1 çay bardağı irmik
• 1 paket vanilya
• 1 paket kabartma tozu 
• Şerbeti için;
• 2.5 su bardağı su
• 2 su bardağı toz şeker
• 1 dilim limon

Yapılışı

Şerbet için tüm toz şeker ve suyu kaynatın. En son 1 dilim limonu atalım. 5 dakika kaynattıktan sonra soğumaya bırakın. Tüm malzemeleri yoğurduktan sonra kurabiye büyüklüğünde bezeler yapalım. Bezelerin üzerini bastıralı ve bıçakla çizikler yaptıktan sonra elimizle daraltalım. 165 derece önceden ısıtılmış fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Fırından çıkardıktan hemen sonra sıcakken soğuk şerbeti dökelim. 1-2 saat sonra servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun

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