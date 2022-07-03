  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Cevizli elma tatlısı tarifi: Hazırlaması çok kolay
Kadın - Aile

Cevizli elma tatlısı tarifi: Hazırlaması çok kolay

Bugün sizlere çok basit ve çok lezzetli bir tatlı tarifi ile geldik. Elmaları oyup içlerini cevizle dolduruyoruz, sonrasında tatlımızın diğer adımına geçiyoruz. Ortaya inanılmaz bir lezzet çıkıyor. Sizde hem pratik olsun hem de lezzetli diyenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Cevizli elma tatlısı tarifi tam size göre.

Yeniakit Publisher
2022-07-03 19:52:00 - 2022-07-03 19:55:18
Cevizli elma tatlısı tarifi: Hazırlaması çok kolay

Cevizli Elma Tatlısı

Çok hafif ve lezzetli tatlı olan ve hazırlaması çok kolay olan cevizli elma tatlısının yapımına başlayalım.

Cevizli Elma Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

5 büyük yeşil elma

Şerbeti için;

2 su bardağı şeker
2 su bardağı su

İçi için;

3 küçük elma
1 yemek kaşığı tarçın
Yarım su bardağı ceviz

Üzeri için;

Tarçın

Cevizli Elma Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle 2 su bardağı şeker ve 2 şu bardağı suyu kaynamaya koyalım. Diğer yandan elmaların kabuklarını soyup içini oyalım. Çekirdeğini çıkaralım. Parçalamadan dikkatli bi şekilde içini oyalım. Şerbet kaynamaya başlayınca içini oyduğumuz elmaları şerbetin içine koyalım Elmaların dişi sararıp yumuşayınca kadar kaynatalım. Onlar kaynarken elmaların iç harcını hazırlayalım 3 elmayı rendeleyelim. Küçük bir tavada elmaları suyunu çekene kadar pişirelim Daha sonra içine kaynayan şerbetten 4 yemek kaşığı rendelenmiş elmaya dökelim. 1 yemek kaşığı tarçını ekleyelim. Cevizleri de ufalayalım ve rendelenmiş elmaların içine atalım. Rengi dönen elmaları şerbetten hemen çıkaralım çok bekletmeyelim dağılır. Elmaları servis tabağına alıp içerisini hazırladığımız harç ile dolduralım üzerine hafif tarçın serpelim deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.

Baklava kurabiye tarifi nasıl yapılır? 5 dakikada baklava tadında baklava kurabiye tarifi
Baklava kurabiye tarifi nasıl yapılır? 5 dakikada baklava tadında baklava kurabiye tarifi

Kadın - Aile

Baklava kurabiye tarifi nasıl yapılır? 5 dakikada baklava tadında baklava kurabiye tarifi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23