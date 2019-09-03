Cevizdere Şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu 3 Eylül Emet’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

3 Eylül Emet’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Cevizdere Şehitliği’nde program düzenlendi.

Milli Mücadele yıllarında batı cephesinde işgalci kuvvetlere karşı ilk direnişin yaşandığı Kütahya’nın Emet ilçesinde 3 Eylül düşman işgalinden kurtuluş günü nedeniyle Emet Cevizdere Şehitliği’nde yapılan etkinliğe, Kaymakamı Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Düzenlenen programda Emet Merkez Camii İmam Hatipleri tarafından Şehitlikte Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Daha sonra Cevizdere Şehitliği’ne dev Türk bayrakları asıldı.

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