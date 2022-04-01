Ceviz yerken nelere dikkat etmeliyiz, faydaları neler? Cevizin içindeki zar şifa dağıtıyor!

Ceviz, besin değerleri açısından lifler, vitaminler ve mineraller ile sağlıklı yağlar içerdiği için son yıllarda süper besin olarak tanımlanıyor. Ceviz, tadı ile de en çok tercih edilen yağlı tohumlar grubuna giriyor. Kuruyemiş sınıfında değerlendirilen cevizin vücut üzerinde çok sayıda olumlu etkisi bulunuyor.

Ceviz yerken nelere dikkat etmeliyiz?

Kurutulmuş ya da kavrulmuş ceviz satın alırken renk, koku ve tat kontrol edilmelidir. Özellikle kavrulmuş kuruyemişler genellikle ülkemizde yağlanmış, tuzlanmış ya da şekerli olarak paketlerde satılmaktadır. Bu yüzden paket içeriğine dikkatlice bakılmalı, zararlı katkı maddesi içeren ürünler alınmamalıdır

Cevizin içindeki zar şifa dağıtıyor!

Cevizi kırdıktan sonra içinden çıkan perde görünümlü kabuklar görünüm itibari ile zaten akciğere benziyor ve şimdi tarifini vereceğimiz bu kabuklarla yapılan kür akciğeri temizliyor. Sağlıklı nefes alıp vermek için ceviz perdesi suyunu evde hazırlamak çok kolay.

Ceviz perdesi suyu nasıl hazırlanır?

Cevizi tükettikten sonra iç kabuklarını atmayın, saklayın. Ceviz perdesi suyunu hazırlamak istediğinizde bir büyük fincan ayarında suyu kaynatın. 1 tutam ceviz perdesini kaynamış suya atın. Yaklaşık 2-3 dakika, suyun rengi değişene kadar bekleyin. Ceviz perdesi suyunu her gün bir bardak içebilirsiniz.

Ceviz perdesi suyunun faydaları

Öksürük için ceviz perdesi çayını tükettiğinizde öksürüğün kesildiğini göreceksiniz.

Bu çay aynı zamanda kanı temizliyor.

Astım rahatsızlığı olanların tüketmesi öneriliyor.

Ceviz perdesi suyu, iyi bir balgam söktürücü olarak biliniyor.

Bu su aynı zamanda bağışıklığı güçlendiriyor, vücuttaki mikropları öldürüyor.

Ceviz kabuğu ne işe yarar?

Ceviz kabuğunun sindirim sistemine faydası da yadsınamaz. Özellikle sindirim sisteminin doğru şekilde çalışmasını sağlayarak, hem toksinleri attırır hem de bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Ceviz kabuğu sindirim sistemine doğrudan etki eden pek çok yararlı liflere sahiptir.

Ceviz kabuğu nasıl kaynatılır?

Ceviz kabuklarının üzerine 2 su bardağı suyu ilave edin ve kaynatın. Kaynayan suyu ocaktan alarak 10 dakika kadar soğumaya bırakın. Ardından sadece yemeklerden yarım saat önce bu suyu içerek doğal bir şekilde zayıflama sağlayabilir ve toksinlerden kısa zamanda kurtulabilirsiniz.

Ceviz kabuğunu kaynatmak ne işe yarar?

Ceviz kabuğu bağışıklığı artırıcı etkiye sahiptir

Kabuklarının kaynatılarak içilmesi kişilerin bağışıklığını arttırıcı bir özelliğe sahiptir

Antioksidan içeriği sayesinde özellikle kış aylarında ceviz kabuğu suyu tüketilmesi uzmanlarca tavsiye edilmektedir

Yaşlanmayı geciktirir

Cevizin sağlığa faydaları nelerdir?

*Omega-3 açısından en zengin yemiş olarak kabul edilir. Yüksek Omega-3 alımının, kalp-damar hastalıkları riskini azalttığı belirlenmiştir.

*Ceviz düzenli tüketildiğinde kolesterolü dengeler, kalp-damar sağlığını destekler.

*Ceviz tokluk hissi yaratarak kilo kontrolünün sağlanmasına yardımcı olur.

*Cevizin bağışıklık sistemini güçlendirir. Cildin uzun süre parlamasını sağlar ve ciltte kırışıklık oluşumunu önler. Birçok kozmetik firması cilt ürünlerinde cevizden yararlanmaktadır.

*En güçlü antioksidan olarak kabul edilen melatonin, bireylerin rahat uyumasına ve rahatlamasına yardımcı olur. Ceviz, melatonin için iyi bir kaynak olarak kabul edilir. Melatonin içeriği sebebiyle, hücre yenilenmesinde ve yaşlanmanın geciktirilmesinde de etkilidir.

*Ceviz, optimum kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor içerir. Cevizde bulunan esansiyel yağ asitleri vücudun kemik sağlığını destekler.

*Sağlıklı bir beslenme düzeninde kanseri önleyici bir seçenek olarak yer almalıdır.

*Cevizde bulunan çinko, selenyum, magnezyum gibi önemli minareler bağışıklık ve sinir sistemimiz açısından oldukça faydalıdır. Yapılan araştırmalarda İlerleyen yaşlarda alzheimer riskini azalttığı ortaya çıkmıştır.

Cevizin zararı var mı?

Cevizin bilinen bir zararı bulunmamaktadır. Fakat tüketim miktarında aşırıya kaçarsanız kalorisi yüksek olduğu için kilo alımına sebebiyet verebilir. Yağ oranı yüksek olduğu için yine aşırı tüketiminde ishal problemine yol açabilir.

Ceviz ne kadar ve nasıl tüketilmeli?

Sağlığımızı korumak amacıyla her gün 2 tam ceviz (ister yaş ister kuru ceviz olarak) tüketilmesinde sakınca yoktur. Enerji içeriği yüksek bir besin olduğu için tüketim miktarlarında aşırıya kaçmamak gereklidir.

Cevizi ister sabah kahvaltılarınıza ister ara öğününüzde yoğurdunuzun içine isterseniz de ana öğünlerinizde salatanıza koyarak rahatlıkla tüketebilirsiniz.