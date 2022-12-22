Ceviz yaprağının bilinmeyen bir faydası ortaya çıktı! Ceviz yaprağının faydaları: Toprağa, romatizmaya, ayağa...

Ceviz yaprağı kullanarak kalbi güçlendirebilir, kan damarlarının düzgün çalışmasını destekleyebilir, metabolizmayı iyileştirebilir ve kan şekeri seviyelerini düşürebiliriz. Ayrıca yapraklar antibakteriyel ve antiseptik etkiye sahiptir. Yaralara uygulandıklarında iyileşmelerini hızlandırabilir ve ciltte oluşan iltihapların ve mikozların tedavisine destek olabilirler. İşte Ceviz yaprağının nelere faydası var? Ceviz çiçeği faydaları...

CEVİZ YAPRAKLARI NASIL TOPLANIR VE KURUTULUR

Yapraklar Mayıs sonu ve Haziran başında hasat edilmelidir. Bu, yaprakların tamamen geliştiği zamandır. Yaprakların hastalıklı olmadığına dikkat etmeliyiz bitkiler için herhangi bir renk değişikliği veya doğal olmayan başka semptomlar olmamalıdır. Yaprakları toplarken gövdeden ayırmalıyız.

Ayrıca Haziran ayında ve bazı ağaçlar için Temmuz ayında da taze Cevizler toplanıyor. Hasatı karanlık ve havadar bir yerde kurutun. İyi kurutulmuş yapraklar yeşil rengini kaybetmemelidir. Kahverengiye dönenler hemen atılmalıdır. Kurutulmuş yeşil yaprakları bir kavanoza veya sıkıca kapatılmış başka bir kaba koyun.

CEVİZ YAPRAĞI KAYNATMA NASIL HAZIRLANIR?

Kaynatma işlemini hazırlamak için tencereye bir çorba kaşığı kuru yaprak koyun ve üzerlerine 0,5 lt ılık su dökün. Kaynamasına izin vermeden 10 dakika ısıtın. Ateşten alıyoruz ve 5 dakika daha bekliyoruz. Kaynatma, ağzı ve diş etlerini çalkalamak için kullanılabilir. Ek olarak, mikoz ve ayaklarda aşırı terlemenin tedavisini desteklemek için kaynatma kompresleri ve ayak ıslatma kullanılabilir.

Cildin durumunu iyileştirmek için kurutulmuş meyve kabuğu ilavesiyle 80 gr ezilmiş yaprak kullanabiliriz. Herhangi bir bitkisel yağdan 300 gr ekliyoruz ve 20 gün boyunca karanlık bir yerde bırakıyoruz.

CEVİZİN DİĞER ÖZELLİKLERİ - Ceviz yaprağı neye faydası var?

Bilim adamları, ceviz yaprağının sulu özünün tüberküloz ve türevlerinin tedavisinde de yardımcı olduğunu bulmuşlardır. Ek olarak, iyileştirici özelliklerinin gut, anemi, kronik yorgunluk, ağrılı, zührevi hastalıklar, gastrointestinal sistem iltihabı, raşitizm ve egzamayı desteklediği bilinmektedir.

Ceviz yapraklarının iyileştirici özelliklerini neredeyse hiç kimse bilmiyor.

Bir çorba kaşığı kuru yaprak ve 0,5 l su kaynatma, lenfadenit, sistit ve mastitte yardımcı olacaktır. Yemekten yarım saat önce günde 3 defa 2 yemek kaşığı içmek yeterlidir.

Ceviz Yaprağı Faydaları;

-Toksin Atar.

-E ve C Vitamini İçerir.

-Cildi Besler.

-Kanserli Hücreleri Bloke Eder.

-Yaralara İyi Gelir.

-Çatlak ve Selülite İyi Gelir.

-Saçı Güçlendirir.

-Romatizmaya İyi Gelir.

Ceviz yaprağının toprağa faydaları

Ceviz Kabugundan gübre olur mu?

Yeşil ceviz kabuğu organik gübre olarak kullanılan önemli bir kaynaktır. Topraktaki mikrobiyal aktivite için mükemmel bir ortam yaratır. Parçalanarak toprağa verilmesi durumunda önemli bir iz element kaynağıdır. çiftlik gübreleri ile karıştırılıp kompost yapıldığında Tarımsal üretimde verim artışı sağlamaktadır.

Ceviz yaprağının ayağa faydaları

Ceviz yaprağının faydaları suyu kullanılarak elde edilmektedir. Suyunu egzama rahatsızlıklarında, ergenlik sivilcelerinde kullanabilirsiniz. Yine ceviz yaprağı suyu ayak terlemesine iyi gelmekte ve ayak kokusunun giderilmesine yardımcı olmaktadır.

Ceviz yaprağı romatizmaya iyi gelir mi?



Ceviz yaprağı romatizma: Gut hastalığına iyi gelir. Kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. C vitamini eksikliği yaşayanlara birebirdir.