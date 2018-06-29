Ceviz hangi hastalıklara iyi gelir?

İçermiş olduğu % 64 yağ oranı ile yağlı bir besin olmasının yanında içerdiği Omega 3 sayesinde LDL’yi düşürücü etkiye sahiptir. İçerisinde bulunan yağların yaklaşık % 90'ı doymamış yağ asitlerinden oluşur. Kolesterol ve kalp damar sağlığı açısından önemi oldukça fazladır.

Kabuğun içindeki yenen kısmı beynin iç yapısına benzer. Yapılan tıbbi araştırmalar beyin fonksiyonlarına çok faydalı olduğunu göstermiştir. Beslenme Uzmanları her gün ceviz alımının kolesterol üzerinde olumlu etkisinin olduğunu bildirmektedir. Ancak yağ oranının yüksek olması hızlı kilo artışına sebebiyet verebilir. Bu nedenle günde bir avuçtan fazla tüketilmemesi gerekir.

CEVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Kalp ve damar hastalıklarına sebep olan LDL kolesterolünü düşürücü etkisi vardır. Doymamış yağ asitleri kanda kolesterol birikimini önler. Cevizde bulunan yağ asitlerini vücut kendisi üretemez ve hayvansal yağlardan da karşılayamaz.

Tip 2 diyabet hastalarının damar tıkanıklığına sebep verecek zararlarını ortadan kaldırır.

Kanseri önlemede yardımcı bir araçtır. Kanseri yendiği söylenemez ancak kansere sebep olan durumları ortadan kaldırmada yardımcı bir araçtır. Vücudun kanser karşısındaki direncini arttırır.

Kemiklere (kemik erimesi ve mineral kaybı) faydalıdır.

Kilo vermeye (tokluk hissi sebebiyle) yardımcıdır.

Mevcut araştırmalar dikkate alındığında hafızayı güçlendirdiği ve bilişsel fonksiyonlara faydalı olduğu ispatlanmıştır. (Bu alandaki çalışmalar yeteri kadar fazla olmamakla birlikte)

İçeriğindeki Omega 3 ve yağların sayesinde cilde faydalıdır. (Cildin canlı kalması ve elastikiyetini arttırır.)

Stresin azaltılmasında etkili bir besin kaynağıdır.

Halk arasında yaygın inanışlardan birisi de cevizin bir gün önceden suda bekletilmesi ve sudaki acı ceviz suyunun içilmesinin kolesterole faydalı olduğu yönündedir.

Bu bilgi doğru olsa da her gün 3-4 bütün ceviz yenildiğinde kötü kolesterol ciddi ölçüde düşüş gösterecektir.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.