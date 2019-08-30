Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

Sincik ilçesine bağlı Çatbahçe köyü Çavçük mezrasında etkili olan dolu yağışı, gece damda yatan vatandaşları uykuda yakaladı. Ağustos ayında dolu yağmasını şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar bu mevsimde hiç dolu yağışı görmediklerini belirtti. Ceviz büyüklüğündeki doluların bağ ve bahçelere zarar verdiği öğrenildi.

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