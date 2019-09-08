Ceviz ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti Karabük‘ün Yenice ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Karabük‘ün Yenice ilçesinde ceviz ağacından düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Menderes Mahallesi Çavuşlar Küme evlerinde oturan 85 yaşındaki Bahriye Çavuş, eşi Mehmet Çavuş ilebirlikte evlerinin yakınında bulunan ceviz bahçesine giderek ağaca çıktı. Bahriye Çavuş(85) dengesini kaybederek ceviz ağacındandüştü. Eşi durumu akrabalarına bildirerek eşinin ağaçtan düştüğünüsöyledi. Çavuş’un akrabaları durumu 112 acil sağlıkekiplerine bildirerek olay yerine gelen 112Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bahriye Çavuş’un hayatını kaybettiğinibelirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bahriye Çavuş’un cenazesi, Yenice Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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