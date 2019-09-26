Ceviz ağacı hayatının sonunu getirdi Bursa'da ceviz ağacından düşen şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti. Yakınları göz yaşlarına boğuldu Olay kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Ceviz toplamak için ağaca çıkan Osman A, ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri yaralıyı İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi alınan Osman A. hayata ancak bir gün tutunabildi. Osman A'nın öldüğü haberini alan yakınları göz yaşlarına boğuldu.

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