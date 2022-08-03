Çevirdikleri numaraya bak sen! CHP'den Meclis'te sahtekarlık

CHP; TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptı CHP’nin oylamaya katılan milletvekili sayısı arttırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi. İşte detaylar...

CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı.

CHP'nin; TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağıran oturumda usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. CHP'nin oylamaya katılan milletvekili sayısı arttırmak için mükerrer oy kullandığı tespit edildi.

Milletvekilleri mükerrer oy kullandı

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, elektronik sistemle oylamaya katıldı ve oturuma katıldığını beyan etti.

Enis Berberoğlu, Bülent Tezcan ve Kani Beko'nun el yazısıyla yoklama pusulasına da imza attığı öğrenildi. TBMM Başkanlık Divanı CHP'li 3 milletvekilinin mükerrer oy kullandığını tespit etti ve toplantıya katılan milletvekili sayısından 3 imzayı düşürdü.

Yeter sayı bulunamadı

CHP'nin olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulu, yeter sayı bulunamadığı için toplanamadı.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında bir araya geldi. Bilgiç, birleşimin başında elektronik yoklama yaptı. Yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamayınca, Bilgiç, 1 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı. Böylece olağanüstü toplantı çağrısı düşmüş oldu.