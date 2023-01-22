Çevir kazı yanmasın... İsveç başbakanı yine bildiğiniz gibi

Aşağılık Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepkiler sürerken İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'ın ne diyeceği merak konusuydu.

Sessizliğini bozan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson skandala ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak her yasal olan şey, yakışık değildir. Birçokları için kutsal olan kitapları yakmak son derece saygısız bir davranıştır. Stockholm'de yaşananlardan rahatsız olan tüm Müslümanlara sempatimi iletiyorum."

Türk büyükelçiliğinden tepki

Paludan'ın eyleminin ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç'te bugün (21 Ocak) kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz.

Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur.

Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa'da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz."

Camiler bu sabah namazında dolup taştı

İslam dünyasından birçok ülke aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi. Türkiye’den de skandal olaya sert tepkiler geldi. Birçok vatandaş, Paludan'ın yaptığı alçaklığa tepki göstermek için sabah namazını bugün camilerde birlikte kıldı.