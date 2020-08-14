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Aktüel

"Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde" sergisi online gösterimde

Eserleriyle sergiye katılan 21 zanaatkarın çoğunluğu, Kapalıçarşı'nın yüzlerce yıllık hanlarındaki atölyelerde sanatlarını icra ediyor

Yeniakit Publisher
2020-08-14 12:03:27 -
"Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde" sergisi online gösterimde

İSTANBUL (AA) - Rezan Has Müzesi, 3 yıl önce düzenlenen, yaklaşık 500 yıllık bir geleneğin izini süren "Cevher ve Zanaat: Kapalıçarşı Ustalarının İzinde" sergisini Google Arts & Culture platformuna taşıyarak tüm dünyadan sanatseverlerinin beğenisine sundu.

Türkiye'nin önemli kültürel ve finansal kilit noktalarından biri olan Kapalıçarşı'da yaşamaya devam eden kuyumculuk geleneğinin geçmişi, güncel durumu ve etrafında oluşan kültürel birikim ve hayat biçimleri sergide ele alınıyor.

TÜBİTAK tarafından 2013-2015 arasında desteklenen araştırma projesinin bulguları üzerinden, Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlileri Doç. Dr. Ayşe Coşkun ve Prof. Dr. Yonca Kösebay'ın küratörlüğünde hazırlanan sergi, elde mücevher işleyen, mesleğin muhtemel son temsilcileri kuyum ustaları ve onların nadide işlerinin odağında zanaat-usta-çırak geleneğini izleyiciye yansıtıyor.

- Sergide 21 zanaatkarın eserleri yer alıyor

Sergide eserleriyle yer alan mıhlayıcı, mineci ve kalemkar ustası 21 zanaatkarın çoğu, Kapalıçarşı'nın yüzlerce yıllık hanlarında yer alan atölyelerinde sanatlarını yaşatıyor.

Ustaların el emeği göz nuru eserleri, geleneğin 500 yıllık öyküsü ve ayrıntılı teknikleri Google Arts & Culture platformunda üç ayrı başlıkta incelenebilir.

Rezan Has Müzesi, Google Arts & Culture ile 5 yıldır sürdürdüğü iş birliği kapsamında daha önce de "Neolitik'ten Selçuklu'ya Sessiz Tanıklar", "Urartu Takı Koleksiyonu", "Hasankeyf'i Bilir misin?" ve "Cibali Tütün ve Sigara Fabrikası: Emeğin Mekanı" sergilerini uluslararası ziyarete açmıştı.

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