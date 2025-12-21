  • İSTANBUL
Gündem Cevdet Yılmaz’dan "Kanlı Noel" mesajı: Tarihe kazınmış bir kara leke!
Gündem

Cevdet Yılmaz’dan "Kanlı Noel" mesajı: Tarihe kazınmış bir kara leke!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Cevdet Yılmaz’dan "Kanlı Noel" mesajı: Tarihe kazınmış bir kara leke!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1963 yılında Rum terör örgütü EOKA tarafından gerçekleştirilen "Kanlı Noel" katliamının 62. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yılmaz, "Bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs tarihinin en acı sayfalarından biri olan ve Rum çetelerinin Kıbrıs Türklerini yok etmek amacıyla başlattığı "Kanlı Noel" katliamının yıl dönümünde sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 21 Aralık 1963’te EOKA militanları tarafından gerçekleştirilen saldırıların insanlık tarihine silinmeyecek bir "kara leke" olarak kaldığını vurgulayan Yılmaz, katledilen masum Kıbrıs Türklerini rahmetle andı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 62 yıl önce Rum terör örgütü EOKA mensupları tarafından 1963'te yapılan Kanlı Noel katliamında hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkleri andı.

Rum EOKA çetelerinin Kıbrıs Türkü'nü yok etmeyi ve Ada'yı topyekun işgal etmeyi hedefleyen saldırılarının simgesi olan Kanlı Noel'in tarihe silinmeyecek bir kara leke olarak kazındığını aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kadın, çocuk, yaşlı demeden masum Kıbrıs Türklerinin katledildiği bu soykırım girişimi, Kıbrıs Türkü'nün Anavatan Türkiye ile omuz omuza verdiği kararlı direniş sayesinde amacına ulaşamamıştır. Kanlı Noel'in yıl dönümünde bu saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi rahmetle, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık diliyorum. Türkiye ve KKTC, sonsuza dek omuz omuza var olacaktır."

“KANLI NOEL”

Kıbrıs'ta, terör örgütü EOKA militanlarınca 21 Aralık 1963'te Kıbrıs Türklerine yönelik başlatılan ve tarihe "Kanlı Noel" olarak geçen katliamın 62. yılı.

İki toplumun ortaklığında kurulan "Kıbrıs Cumhuriyeti"nden Türkleri şiddet yoluyla tasfiye etmeyi hedefleyen Akritas Planı'nı uygulamaya koyan EOKA'cı Rum çeteleri, 20 Aralık 1963'ü 21 Aralık'a bağlayan gece, Lefkoşa'da saldırıya geçerek onlarca Kıbrıs Türkü'nü şehit etti.

