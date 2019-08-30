0553 313 94 23

Cevdet Yılmaz'dan Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon'da Eren Bülbül'ün kabrine ziyarette bulundu

30 Ağustos 2019 Cuma 14:15
Cevdet Yılmaz'dan Eren Bülbül'ün kabrine ziyaret

TRABZON (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sıcak temas sırasında şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Bülbül'ün, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki kabrine ziyarette bulunan Yılmaz, Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül'e taziye dileklerini iletti.

Kabir ziyareti sırasında Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

Eren Bülbül'ün annesine çiçek takdim eden Yılmaz, "Allah sabır versin, Allah sizi cennetinde buluştursun. Eren'in şehadeti hepimizin yüreğini dağladı. Bugün 30 Ağustos, bütün şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.

Anne Ayşe Bülbül de tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Yılmaz, daha sonra Bülbül'ün aynı mahalledeki evini ziyaret etti.

- "Tarihi değerlerin yanı sıra tabiat da muhteşem"

Cevdet Yılmaz, Maçka ilçesindeki Sümela ve Aya Varvara manastırlarını da ziyaret etti.

Yetkililerden Sümela Manastırı'nın restorasyonuna ilişkin bilgi alan Yılmaz, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan'la da makamında görüştü.

Yılmaz, Maçka'nın tarihi ile ön plana çıkan bir ilçe olduğunu söyledi.

Sümela Manastırı'nı gezdiğini anlatan Yılmaz, "Restorasyon çalışmaları devam ediyor ama çok önemli işler yapıldığını da görmüş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, bu yapıların insanlık mirası olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bunları korumak ve gerek yurt içi gerek yurt dışı tanıtımını iyi yapmak gerekiyor. Yerli turist olsun, yabancı turist olsun farklı yörelerden insanlarımızın gelip bu güzellikleri görmesi lazım. Tarihi değerlerin yanı sıra tabiat da muhteşem. Sadece yaz dönemi değil kış dönemi de çok güzel ayrı bir güzelliği olan tabiatı insanlarımızın görmesi lazım. Sadece fotoğraflara olmaz, gelip yerinde görmek lazım."

Turizmde son dönemde ilerleme kaydedildiğine dikkati çeken Yılmaz, "Trabzon'da son dönemlerde turizmde ciddi bir gelişme var. Maçka da bu anlamda çok özel bir yere sahip. Yurt içinden ve yurt dışından birçok turisti burada gördük." dedi.

Koçhan'ı çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Yılmaz, "İnşallah bu çabaların sonucunda hem katma değeri daha yüksek sürdürülebilir bir turizm oluşur hem de daha çok insana aş, iş, istihdam imkanı sağlanır. Bu çalışmalar hem bölgemize hem ülkemize katkı sunuyor." dedi.

Yılmaz'a ziyaretleri sırasında AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi, AK Parti Maçka İlçe Başkanı Sedat Kongur ile diğer ilgililer eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 14:15
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz
  2. Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret
  3. Sümela Manastırı
  4. Trabzon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda İtalya'dan Roma, Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger ile eşleşti.
    1. Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J..
    2. Edirne'de tefeci operasyonu: 2 gözaltı
    3. Parkta baygın bulundu, sağlık ekipleri..
    4. Dünyaca ünlü markalar Batman’da..
    5. Taşlıçayspor tekrar başlıyor
    6. Türkıye Karate Şampiyonası..
    7. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’nde C..
    8. Real Madrid’de forma giymişti!..
    9. Edirne'de tefeci operasyonu
    10. Karamürselbey Eğitim Merkezinde..
    11. Isparta’da 152 çocuk için sünnet..
    12. Çiğ sütten tereyağı nasıl yapılır?
    13. Bomba patladı! Fenerbahçe milli..
    14. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C..
    15. Başkan Bozkurt’tan 30 Ağustos Zafer..
    16. Antalya’nın ilçelerinde 30 Ağustos..
    17. Anadolu Kavağı’nda korkutan orman..
    18. Kocaelispor’a hırsızlık şoku
    19. Mersin Mezitli TOKİ konutların..
    20. Bakan Çavuşoğlu, Norveçli mevkidaşı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak