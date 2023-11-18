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Gündem Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Gündem

Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-18 02:57:00 -
Cevdet Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

Cumhurbaşkanı Yarımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik rakamlarının gerilediğini ve enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2023 Temmuz- Eylül "3.Çeyrek" dönemine ilişkin istihdam, genç işsizlik, ve işsizlik oranları hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığını belirten Yılmaz, ekonomide üretim oluşturma kapasitesini güçlü bir şekilde sürdürdüklerini ifade etti.

'Enflasyonla mücadelede kararlı adımlar atılıyor'

Yılmaz paylaşımında, "Enflasyonla mücadele konusunda kararlı adımların atıldığı bu dönemde; ekonomimiz istihdam oluşturma kabiliyetini güçlü bir şekilde sürdürürken, Genç istihdam da dahil olmak üzere istihdam artıyor, oran oranları gerilemeye devam ediyor.

İşsizlik oranları geriledi
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2023 Temmuz-Eylül ‘III. Çeyrek’ döneminde; istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişiye yükseldi. 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta işsizlik oranı da bir önceki çeyreğe göre 0,7 puan azalarak yüzde 17,1'e geriledi. İşsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,2'dir" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz paylaşımında ilerleyen dönemde daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için işsizlikle mücadelede kararlılıklarını ve istihdama uygun politikalar izlemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon açıklaması

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