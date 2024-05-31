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Ekonomi Cevdet Yılmaz'dan 'ekonomik büyüme' değerlendirmesi
Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan 'ekonomik büyüme' değerlendirmesi

Yeniakit Publisher
2024-05-31 14:14:00 - 2024-05-31 14:14:59
Cevdet Yılmaz'dan 'ekonomik büyüme' değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisindeki büyümeyle ilgili resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resmi X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Türkiye ekonomisi beklentilerin üzerinde, 2024 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,4 büyümüştür. 2024 birinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 158 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükselmiştir.

Siyasi istikrar ve güven içinde ekonomimizde öngörülebilirliğin sağlandığı bir ortamda, büyüme performansımızı 15 çeyrektir kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz.

Deprem afeti, küresel ekonomik talepteki tarihi ortalamaların altındaki seyir ve jeopolitik olumsuzluklara rağmen ekonomimiz güçlü performansını sürdürüyor. Siyasi belirsizliklerin düştüğü, siyasi istikrar ve güvenin sağlandığı bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kararlı politikalar ile Türkiye Yüzyılı için çalışıyoruz.

2024 yılının birinci çeyreğinde tarım, sanayi ve hizmetler sektörlerinin tamamı pozitif büyüme kaydetmiştir. Bu dönemde katma değer artışı bir önceki yılın aynı dönemine göre tarımda yüzde 4,6, sanayide yüzde 4,9, inşaatta yüzde 11,1, hizmetlerde (inşaat hariç) ise yüzde 4,8 olarak gerçekleşmiştir.
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"ORTA VADELİ PROGRAMIMIZI KARARLILIKLA UYGULAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit sermaye yatırımlarındaki yüzde 10,3’lük yüksek artış ve tüketim harcamalarının artış hızının yavaşlaması da büyümenin daha sağlıklı bir kompozisyonla ve dezenflasyon yaklaşımımızla uyumlu bir patikada ilerlediğini göstermektedir. Sabit sermaye yatırımlarının alt kalemi makine teçhizat yatırımlarındaki güçlü artış devam etmiş,2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 11,9 oranında artarak kesintisiz büyümesini 18’nci çeyreğe taşımıştır. Net ihracatın büyümeye katkısı ise 5 çeyrek sonra pozitife dönmüştür.

Ekonomimiz büyümeye devam ederken emeğin milli gelirden aldığı pay da artmaya devam etmektedir. 2024 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre işgücü ödemelerinin milli gelir içindeki payı yüzde 33,8’den yüzde 37’ye, gayrisafi katma değer içerisindeki payı ise yüzde 37,8’den yüzde 42’ye yükselmiştir. Cari açığın düştüğü, rezervlerin arttığı, risk göstergelerinin iyileştiği bir dönemdeyiz. Temel önceliğimiz olan enflasyonla mücadele konusunda aylık bazda aldığımız sonuçlar yılın ikinci yarısında yıllık bazda da belirgin düşüşler getirecek. İşsizlik ise tek haneli seviyelerde seyrini sürdürüyor. İstikrar içinde, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışı için Orta Vadeli Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.

 

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