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Ekonomi Cevdet Yılmaz'dan ekonomi yorumu! Dezenflasyona dikkat çekti
Ekonomi

Cevdet Yılmaz'dan ekonomi yorumu! Dezenflasyona dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-06-08 19:16:00 -
Cevdet Yılmaz'dan ekonomi yorumu! Dezenflasyona dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiye ilişkin yaptığı açıklamada dezenflasyon sürecine dikkat çekti.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ekonomi programına" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'İHRACAT ODAKLI POLİTİKALARIMIZI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 31. Olağan Genel Kurulunu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde ödül alan ihracatçı firmaları tebrik ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yurt dışı talebin zayıf seyrettiği bir döneme rağmen, mal ve hizmet ihracatçılarımızın yüksek performansıyla 2024 yılında cari açığın yüzde 2,5'un altına inmesini bekliyoruz. Orta Vadeli Program ve 12. Kalkınma Planımız çerçevesinde, katma değeri yüksek üretim ve ihracat odaklı politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.

'DEZENFLASYON SÜRECİNE DESTEK OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'
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Programımızın ilk yılı bütçe ve dış denge bakımından başarılı bir şekilde tamamlandı. 'Geçiş süreci' ile oluşturduğumuz sağlam zeminde dezenflasyon dönemine giriyoruz. Para ve maliye politikaları ile yapısal reform gündemimizi bütüncül bir çerçevede planladık ve etkin bir koordinasyon içinde kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim ve ihracat odaklı dengeli büyüme ile dezenflasyon sürecine destek olmayı sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

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