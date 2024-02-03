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Ekonomi Cevdet Yılmaz orta vadeli programa dikkat çekti
Ekonomi

Cevdet Yılmaz orta vadeli programa dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2024-02-03 01:44:00 -
Cevdet Yılmaz orta vadeli programa dikkat çekti

Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orta vadeli programa dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hafize Gaye Erkan'ın affını istemesiyle ilgili olarak "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde:

Şahsi nedenlerle Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını isteyen Sayın Hafize Gaye Erkan’a yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu başta olmak üzere katıldığı çalışmalarda yaptığı katkıları takdirle hatırlayacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından güçlü bir siyasi sahiplenme ile bizzat açıklanan orta vadeli programımız kararlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir.
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