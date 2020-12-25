Cevdet Komit Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi koronavirüs hastalarına umut oluyor

DÜZCE (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Düzce'de 3 hafta önce immün plazma bağışı toplamaya başlayan Cevdet Komit Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi, Türk Kızılay koordinasyonunda koronavirüs hastalarının umudu oluyor.

Daha fazla hastaya şifa olmayı amaçlayan Batı Karadeniz Bölge Kan Merkezi, Kovid-19 hastalarına umut olmak için yeni immün plazma bağışçılarını bekliyor.

Kovid-19 rahatsızlığını geçirmiş kişiler, randevularını alıp merkeze gelerek Türk Kızılay personeli gözetiminde steril ortamda bağışta bulunuyor.

- "Halkımızın ciddi anlamda bir teveccühü söz konusu oldu"

Türk Kızılay Düzce Şube Başkanı Halil Aydın, AA muhabirine, immün plazma bağışının Düzce'de alınamadığı dönemde bağışçıları Kocaeli'ye götürmek durumunda kaldıklarını söyledi.

Kentte 3 haftadır immün plazma bağışı almaya başladıklarını aktaran Aydın, "Halkımızın ciddi anlamda bir teveccühü söz konusu oldu. Şu ana kadar kentten 92 vatandaşımız gelerek immün plazma bağışında bulundu. Yine randevu alıp bağışta bulunacak vatandaşlarımız var." diye konuştu.

Aydın, Düzce ile 5 ilde bağış işlemlerinin devam ettiğini dile getirerek, Karabük, Zonguldak, Kocaeli ve Sakarya'nın, Düzce'deki merkeze bağlı çalıştığını kaydetti.

Bağış yapılması konusunda vatandaşlara çağrılarını yineleyen Aydın, şöyle devam etti:

"Vaka seviyemiz, biraz daha kontrol altına alınabilir seviyeye geldi. Hastalığı atlatan kişi sayısıyla birlikte bağışçı sayımız artığı için immün plazma konusunda normalleştik diyebiliriz. Türk Kızılay Genel Merkezimizin desteğiyle bağış yapılabilecek nokta sayımızı ciddi alet ve ekipman desteğiyle sağladığımız için immün plazma konusunda işler yoluna girdi diyebiliriz."

- "Stoklarımızın normale dönmesi gerekiyor"

Aydın, zor bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Bu zor süreçten geçerken ihtiyaçlar bitmiyor. Özellikle kan ve immün plazma konusunda vatandaşlarımız duyarlı ama bu yeterli değil. Stoklarımızın da normale dönmesi gerekiyor. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla gelip burada bağışlarını yapabilir çünkü kullanılan cihazların tamamı steril. Gerekli donanıma sahip teknik personelimiz tarafından bu işlemler gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar çok şükür bir sıkıntı yaşamadık. Yaşamayacağımızı da ümit ederek vatandaşlarımızı gönül rahatlığıyla davet ediyoruz." diye konuştu.

Kış aylarıyla birlikte pandemi döneminde genel anlamda kan bağışında düşüş yaşandığına dikkati çeken Aydın, "Kan bağış aracımızla hafta sonları kan bağışı almaya devam ediyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 3 hafta sonu ikişer gün olarak değerlendirirsek toplam 6 günde 117 vatandaşımız bağışta bulundu. Vatandaşlarımız 'kanver.org' sitesinden randevularını alarak gelip bağışlarını yapabiliyorlar. 'Kan ver can ver' sloganımızla bağışçılarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bir gün bana da lazım olur düşüncesiyle hareket edilmeli"

İmmün plazma bağışçısı Sercan Burak Demir (35) de 1,5 ay önce Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığı atlattığını söyledi.

Düzenli kan bağışçısı olduğunu dile getiren Demir, "Kovid-19'a yakalandığım için plazmanın insanları kurtaracağını düşündüğümden gönüllü olarak bağışçı oldum. Kendimle gurur duyuyorum. Herkesin bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. 'Bir gün bana lazım olur, ben de bağış yapayım.' düşüncesiyle hareket edersek her şey daha güzel olur." diye konuştu.