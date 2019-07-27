0553 313 94 23

Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu Cevdet Erdöl kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu. Ankara GATA'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji İhtisası yapan Cevdet Erdöl, ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 22. Dönem Trabzon Milletvekili olarak Meclis’te görev aldı. Peki Cevdet Erdölkimdir, nerelidir? İŞte Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu Cevdet Erdöl kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu. Ankara GATA'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji İhtisası yapan Cevdet Erdöl, ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 22. Dönem Trabzon Milletvekili olarak Meclis’te görev aldı. Peki Cevdet Erdöl  kimdir, nerelidir? İŞte Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi.

Cevdet Erdöl kimdir?

Cevdet Erdöl, 16 Şubat 1958'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi'nden askeri doktor olarak mezun oldu. Ankara GATA'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji İhtisası yaptı. ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne atandı. Doçent olarak, KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı.  2002'de profesör oldu. Yüzden fazla araştırması ve makalesi ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. 22. Dönem Trabzon Milletvekili. 22. Dönem'de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Erdöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08
  1. Trabzon
  2. İstanbul
  3. Edirne
  4. Bursa
  5. Ankara
  6. Ağrı
  7. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu
  8. Cevdet Erdöl kimdir?
  9. yök rektör atamaları
  10. resmi gazete rektör atama kararları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pınar Karşıyaka, Tony Taylor'ı transfer etti
    1. Pınar Karşıyaka, Tony Taylor'ı..
    2. İzmir’de otomobil sürücüsünün çarptığı..
    3. İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ'ye..
    4. İstanbul'a ilk kurbanlıklar geldi
    5. Rize’de iki festival birleşince ortaya..
    6. Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri..
    7. Kalp krizinden ölen madenci toprağa..
    8. Geç Osmanlı’da Saat ve Zaman :..
    9. Kazım Uysal Kütahya Dumlupınar..
    10. İstanbul Uluslararası Kedi Güzellik..
    11. Pençe Harekatı ile koordineli olarak..
    12. GÜNDEM / 27 Temmuz 2019
    13. Kim bu Işılay Saygın hangi görevlerde..
    14. Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz..
    15. MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk..
    16. Eski belediye başkanını vurmuştu…..
    17. Yılmaz Can kimdir? Giresun..
    18. Eski bakan Işılay Saygın hayatını..
    19. Milli Savunma Bakanlığı: 72 terörist..
    20. İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir? Süleyman..
    21. Associated Press servis etti... Avrupa..
    22. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    23. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü..
    24. Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem..
    25. Ahmet Ataç Manisa Celal Bayar..
    26. Kara yollarında durum
    27. Mahmut Ak kimdir nerelidir? İstanbul..
    28. Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
    29. MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Mimar Sinan'ın yaptığı cami, minaresi yıkılarak kiliseye çevrildi
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir