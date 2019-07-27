Cevdet Erdöl Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu Cevdet Erdöl kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine seçilme ve Rektör atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü oldu. Ankara GATA'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji İhtisası yapan Cevdet Erdöl, ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı. 22. Dönem Trabzon Milletvekili olarak Meclis’te görev aldı. Peki Cevdet Erdöl kimdir, nerelidir? İŞte Cevdet Erdöl hayatı ve biyografisi.

Cevdet Erdöl kimdir?

Cevdet Erdöl, 16 Şubat 1958'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Tıp Doktoru ve Öğretim Üyesi; İstanbul Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi'nden askeri doktor olarak mezun oldu. Ankara GATA'da İç Hastalıkları ve Kardiyoloji İhtisası yaptı. ABD'de Washington DC'de eğitim gördü. Ağrı ve Ankara Mevki Askeri Hastanelerinde çalıştı. GATA'da Yardımcı Doçent olarak görev yaptı.

Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'ne atandı. Doçent olarak, KTÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda Öğretim Üyeliği ve Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. 2002'de profesör oldu. Yüzden fazla araştırması ve makalesi ulusal ve uluslararası yayınlarda yer aldı. 22. Dönem Trabzon Milletvekili. 22. Dönem'de TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 23. Dönem'de aynı Komisyon'un Başkanlığına yeniden seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Erdöl, evli ve 3 çocuk babasıdır.