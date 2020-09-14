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Spor Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, 16 Eylül'de Bursa'da başlayacak
Spor

Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, 16 Eylül'de Bursa'da başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:04:45 -
Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, 16 Eylül'de Bursa'da başlayacak

BURSA (AA) - Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına Bursa'da bu yıl 20'ncisi düzenlenecek Medicana Cevat Soydaş Basketbol Turnuvası, 16-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ın 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamında ev sahipliğini yapacağı turnuva için geri sayım başladı.

TOFAŞ Spor Kulübü ve Medicana Bursa Hastanesi tarafından organize edilen müsabakaların, Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacağı aktarıldı.

Organizasyona TOFAŞ'ın yanı sıra Gaziantep Basketbol, Beşiktaş, Frutti Extra Bursaspor ve Bahçeşehir Koleji katılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonunun pandemi sürecinde yürürlüğe koyduğu "Basketbola Dönüş Protokolü" kararları gereği maçlara seyirci alınmayacak.

- Maç programı


Turnuvanın açılışı, 16 Eylül Çarşamba günü Frutti Extra Bursaspor-Gaziantep Basketbol maçıyla yapılacak.

17 Eylül'de Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor ve TOFAŞ-Beşiktaş, 18 Eylül'de Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji-Gaziantep Basketbol karşılaşmaları gerçekleştirilecek.

Turnuva, 19 Eylül Cumartesi günü Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji ve Gaziantep Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla tamamlanacak.


- Cevat Soydaş


Eski milli sporculardan Cevat Soydaş, Eskişehir amatör takımlarından Güllükspor'da başlayan ve Paşabahçe'de sona eren 19 yıllık aktif basketbol yaşantısında milli formayı 38 kez giydi.

Sırasıyla Eskişehir Güllükspor, MKE Ankaragücü, Eczacıbaşı, TOFAŞ, OYAK Renault ve Paşabahçe takımlarında oynayan Soydaş, OYAK Renault ile Bursa Belediyespor'da antrenörlük yaptı. 1975-1984 yıllarında 9 sezon boyunca TOFAŞ kadrosunda yer alan Soydaş, 221 maç ile Bursa ekibinin tarihinde en çok maça çıkan 5'inci ve attığı 3 bin 498 sayıyla da Murat Konuk'un ardından en çok skor üreten ikinci oyuncu oldu.

Cevat Soydaş, 2 Ağustos 2001'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.


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