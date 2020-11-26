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Gündem Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?
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Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?

Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi? soruları Cevat Akşit'in sevenleri tarafından merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan ve kaldırıldığı hastanede tedavi gören Cevat Akşit Hoca ve eşinin sağlık durumu hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?

Yeniakit Publisher
2020-11-26 00:46:00 -
Cevat Akşit'in sağlık durumu nasıl? Cevat Akşit Hoca iyileşti mi?

Koronavirüs tedavisi gören Cevat Akşit Hoca ve eşi hastaneden taburcu oldu.

Koronavirüs testi pozitif çıkan hastanede tedavi gören Cevat Akşit Hoca ve eşinden güzel haber geldi. Cevat Akşit Hoca ve eşinin durumunun iyi olduğu ve hastaneden taburcu olduğu öğrenildi.

Cevat Akşit kimdir?

1938' de Denizli-Yatağan' da doğdu.Henüz dört yaşındayken babası şakir ali ağırbaşlı' yi kaybetti.Annesi havva hanım onu büyütmüştür. İlkokulu bitirdikten sonra iki sene amcası Zühtü Akşit' ten Kur' anı Kerim ve arap dili dersleri almıştır. 1952' de Isparta İmamhatip Okulu'na girdi.

1958 yılında müezzin olarak atama edildiği Fatihzeyrek'teki Ümmü Gülsüm Mescidi'nde uzun seneler Mehmed Zahid Koktu tarafından öğrenim gördü. 1963' te İstanbul şehri yüksek islam enstitüsü ve 1965' te istanbul şehri üniversitesi hukuk fakültesi olmak üzere 2 ayrı fakülteyi birarada bitirdi. 1975' te hekim,1980' de doçent,1988' de islam hukuku profesörü oldu.

Cevat Akşit şu anda ana bilim dalı başkanlığı yapmış ve emekli olmuştur. 4 çocuk babasıdır.

TV olarak SEMERKAND TV ve TV5 kanallarında sıklıkla vaazlar vermektedir.

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