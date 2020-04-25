Cevat Akşit koronavirüse mi yakalandı? Gerçek ortaya çıktı

Kanal 7 ekranlarında dini sohbetleri ile ile bilinen İlahiyatçı Ömer Döngel'in ardından, yine aynı ekranlarda program yapan Vaiz, İlahiyatçı, Din Bilgini, Akademisyen Prof. Dr. Cevat Akşit'in de koronavirüse yakalandığı ileri sürülmüştü.

İddianın sahibi ise Prof. Dr Nihat Hatipoğlu idi.

Hatipoğlu, sosyal medya hesabından Ömer Döngeloğlu ile Akşit Hoca'nın koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu.

"Cevat Akşit ile Ömer Döngeloğlu hocaların Koronadan tedavi olduklarını duydum. Allah iki hocamıza da şifa versin. İnşaallah en kısa zamanda ailelerine dönerler.

Bu arada Cevat hocanın iyi olduğu bilgisi paylaşıldı. İnşaallah. Diğer bütün hastalara da Allah'tan şifa dilerim. Onlar için tv programlarımda defalarca dua ettik. Rabbim vefat edenlere de rahmet etsin."

Ancak Prof. Dr. Cevat Akşit bu gece saat 2.45'de Kanal 7 ekranlarındaydı. Akşit Hoca evinden canlı yayında sahur programına katıldı.

Akşit Hoca, Ramazan-ı Şerif boyunca hergün evinden YouTube ve Facebook üzerinden canlı yayınla Ramuz'ul Hadis Dersi verecek.

Cevat Akşit kimdir?

İlahiyatçı, din bilgini, akademisyen, vaiz. Tam adı M. Cevat Akşit’tir. 1938’de Denizli’nin Yatağan ilçesinde doğdu. Babası Şakir Ali Efendi adlı bir zat idi, onu dört yaşında iken kaybetti. Annesi Havva Hanım tarafından yetiştirildi. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl amcası Zühtü Akşit’ten Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri aldı.1952’de Isparta İmam-Hatip Okulu’na girdi.1956’da İstanbul İmam-Hatip Okulu’na nakil oldu.1958’de buradan mezun oldu. Aynı yıl müezzin olarak tayin edildiği Fatih-Zeyrek’teki Ümmü Gülsüm Mescidi’nde uzun yıllar Mehmed Zahid Koktu Hazretlerinden ilim tahsil etti. 1963’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü ve 1965’te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi olmak üzere iki ayrı fakülteyi bir arada bitirdi.1975’te doktor,1980’de doçent,1988’de İslam Hukuku profesörü oldu.

Prof. Akşit, 1970-1980 arası dönemde öğretim üyeliğinin yanı sıra Erzurum Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü, Trakya Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Traktör Fabrikası A.Ş.’de murakıplık, İzmir ve İstanbul barolarında avukatlık gibi çeşitli idari, hukuki, sınai ve ticari faaliyetleri bir arada yürüttü.

Fransızca ve Arapça bilen Prof. Akşit’in İşletme Hukuku ve İş Hukuku konularında üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eserlerinin yanında İslam Hukuku ve İş Hukuku alanında çeşitli kitapları ile yurtiçi ve yurtdışında yayınlanan makale, konferans ve tebliğleri mevcuttur. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Kürsüsü’nde Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmış ve buradan emekli olmuştur. Evli ve 4 çocuk babasıdır. TV olarak Semerkand TV ve TV5 kanallarında pek sıklıkla vaazlar vermekte, tv programlarında izleyicilere verdiği cevaplarla gündeme gelmektedir.

Başlıca eserleri

Dinimi Öğreniyorum - İtikat, İbadet, Siyer, Dua ve Sureler, İslam Ceza Hukuku ve İnsani Esasları, İslam'da Lanetliler Toplumsal Yaralar, Pratik Hac Rehberi, İslam'da Ticaret Prensipleri, Mutlu Evlilik İslami Esasları, Müslümanın 24 Saati ve Günlük Dualar, Modern Ticaret Hukuku ve İslam Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet, Mutlu Evlilik, Günlük Dualar, İslam'da Lanetliler, İslam'da Ticaret Prensipleri.