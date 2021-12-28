Cevap ver Ekrem! Aldın mı almadın mı?

Takvim gazetesinden Erkan Tan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör yandaşlarını doldurduğu yönündeki iddialar ayyuka çıkan Ekrem İmamoğlu'na net bir soru sordu: "Ekrem; terör mensuplarını işe aldın mı almadın mı?" İşte o yazı:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na çok basit bir soru soruyoruz:

Ekrem; terör mensuplarını işe aldın mı almadın mı...? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "DİAYDER isimli dernek, bizzat terör örgütü elebaşısı Öcalan'ın talimatıyla kurulmuştur.

Şimdi bu derneğin referansıyla İBB'ye personel alınmaktadır.

Müfettişler bu korkunç bilgiyi araştırmasın mı...? Ekrem'in bizzat kendisinin, bu iddiaların araştırılmasını istiyor olması gerekmiyor mu...?

Suç üstü yakalandılar. Hukuk ve devlet gereğini yapacak inşallah... Ekrem İmamoğlu ve adamları, bilerek gerçekleri yamultuyorlar.

Belediyeler, personel alırken İçişleri Bakanlığından bilgi talep etmek zorunda değillerdir. Ancak işe adam alma hususu, ilgili kurumun sorumluluğundadır.

Belediye'yi idare edenler, bostan korkuluğu, Karamürsel sepeti değillerdir. Bilgi istemek zorunda olmamak;

Belediye'de terör örgütleri ile ilgili kişileri çalıştırmaktan mesul olmamak anlamına gelmez... (…)

EKREM SAFINI SEÇTİ

Bir kez daha yazıyorum.

CHP'li Ekrem ve adamları; İBB'yi yönetmiyorlar, terörist seviciler ile beraber yağmalıyorlar. PKK/KCK, DHKP-C, FETÖ gibi terör örgütleri ile ilgili hakkında işlem yapılmış kişileri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alan Ekrem İmamoğlu; safını seçmiş, tercihini bilerek bu yönde kullanmıştır. İBB'den yapılan ilk açıklamalara göre de yapılanlar savunulmaktadır. Terör

örgütlerine bilerek ve isteyerek yardım ve yataklık edenler, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde bilerek işe alınmışlardır.

Zaten CHP'li Ekrem'in; PKK'lı terörist Demirtaş'a, PKK'lı Pervin Buldan'a, PKK'ya yardım ve yataklıktan dolayı görevden alınmış HDP'li Belediye Başkanlarına nasıl sevgi ve yakınlık beslediği de gizli değil, ortadadır."