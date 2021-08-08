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Siyaset Cevap bile veremedi... MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Barış Atay'ı yerin dibine sokan sözler
Siyaset

Cevap bile veremedi... MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Barış Atay'ı yerin dibine sokan sözler

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter kendisini kışkırtmaya çalışan Türkiye İşçi Partili Barış Atay'a "Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller...Aranızda hiçbir fark yoktur" diyerek tokat gibi bir cevap verdi. Yönter'in "eşkiya" sözlerine cevap veremeyen Atay, kışkırtmalarını sürdürdü.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 16:03:00 -
Cevap bile veremedi... MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den Barış Atay'ı yerin dibine sokan sözler

 yeniakit.com.tr 

Evli bir kadınla gece kulübünde eğlenirken yakalanan ve sonrasında meydan dayağı yiyen Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'i alenen tahrik etti.

MHP'li İzzet Ulvi Yönter, kendisine sataşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay'a sosyal medya hesabından tokat gibi bir cevap verdi.

Bir yandan işçi ve fakir edebiyatı yapan diğer yandan ise gece kulüplerinde eğlenip evli bir kadınla ahlaksız ilişki yaşayan Barış Yarkadaş'ı yerden yere vuran Yönter, "Barış Atay, terörizmin mazbata almış halidir" dedi.

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den milletvekili seçilip meclise girdikten sonra Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Barış Atay'ın Türkiye'ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş bir "haysiyet yoksunu" olduğunu belirten İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kim kiminle yürüyor bellidir! Barış Atay, terörizmin mazbata almış halidir! Türkiye’ye hançer sokmak için kuyruğa girmiş haysiyet yoksunudur! Ha dağdaki eşkıya ha senin gibi Meclis’e yuvalanmış müptezeller...Aranızda hiçbir fark yoktur...Sana bakınca görülen sadece ihanettir!"

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den şamarı yiyen müptezel Barış Atay yeni bir paylaşımda bulundu.

Kendisine yönelik "eşkiya" ve "haysiyet yoksunu" sözlerine cevap veremeyen Barış Atay, "Çok içlendiysen, ağlayarak günlüğüne yazabilirsin" diyerek Yönter'i kışkırtmaya devam etti.

 

 

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