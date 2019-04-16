Cevad Zarif Türkiye'ye geliyor Dışişleri Bakanlığı, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yarın Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yarın ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır." denildi. Ayrıntılar geliyor...

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