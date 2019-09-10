Cevad Zarif, Trump'la fena dalga geçti! "Başka çaresi kalmadı"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İran Uzay Ajansı, İran Uzay Araştırma Merkezi ve Astronomi Araştırma Enstitüsü’nün ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yaptırım listesine alınmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Yaptırım bağımlısı haline geliyor"

Mehr haber ajansının aktardığına göre, Bangladeşli mevkidaşlıyla Dhaka’da yaptığı görüşmenin ardından açıklama yapan Zarif, “Amerikalılar yaptırım bağımlısı hâline geliyor, ancak yaptırımlarının hiçbir etkisi yok ve dünya için gitgide alay konusu hâline geliyorlar” dedi.

"Kendine yaptırım uygulamaktan başka çaresi kalmadı"

Zarif, açıklamasında “ABD, farklı ülkelere yaptırım uyguladı ve her gün yeni bir hükümete karşı önlem aldı. ABD’nin kendine yaptırım uygulamaktan başka seçeneği kalmadı” ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı, ABD’nin ölçüsüz yaptırımların ülkenin kendi ekonomisi için de giderek artan bir tehdide dönüştüğü konusunda uyarıda bulundu.