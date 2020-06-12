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Siyaset

"Cevabım çok net" diyen İmamoğlu'ndan bir Ayasofya skandalı daha

Yunanistan'daki panele telekonferansla katılıp Ayasofya'nın ibadete açılmasına ihtiyaç olmadığını savunan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandal çıkışını yineledi. İmamoğlu, "Cevabım çok net" diyerek gündemin farklı olduğunu savundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:23:00 -
"Cevabım çok net" diyen İmamoğlu'ndan bir Ayasofya skandalı daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis ile birlikte telekonferasla Yunanistan’da düzenlenen Uluslararası Delphi Ekonomi Forumu’na katılmış ve "Ayasofya’nın ibadete açılması gibi bir ihtiyacın bulunduğuna inanmadığını" söylemişti.

İmamoğlu bu sabah FOX TV canlı yayınına katıldı. İsmail Küçükkaya'nın sorularını cevaplayan İmamoğlu, "Burada söylediğim benim çok net. Sorular soruldu, daha çok pandemi ve şehirler konuluydu. O arada, moderatör bunu sordu. Söylediğim şey şu; Türkiye'nin gündeminin buna ihtiyacı yok. Böyle bir konu yok, gündem yok. Cevabım çok net. Bu gündem değil, başka sorunlarımız var." diyerek skandal çıkışını devam ettirdi.

İmamoğlu Yunan gazeteciye konuştu! Skandal Ayasofya açıklaması
İmamoğlu Yunan gazeteciye konuştu! Skandal Ayasofya açıklaması

Siyaset

İmamoğlu Yunan gazeteciye konuştu! Skandal Ayasofya açıklaması

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Yorumlar

tuncay bakal

halen anlamamış mesele ihtiyaç meselesi degil gurban.biri imamogluna anlatmalı
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cengiz

seçimde kendisini destekleyen yunanlı taraftarlarını aklınca rahatlatmış
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