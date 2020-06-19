CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri'nin logosu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonası Finalleri'nin logosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkeklerde Çekya, Estonya, Polonya ve Finlandiya; kadınlarda Sırbistan, Hırvatistan, Bulgaristan ve Romanya'nın ev sahipliğini üstleneceği organizasyonun resmi logosu, CEV tarafından tanıtıldı.

CEV'in resmi Facebook sayfasından gerçekleştirilen canlı yayının konuğu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem Dündar ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Cansu Özbay, Avrupa Şampiyonası'na ait deneyimlerini anlattı.



Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası ve Apeldoorn'da düzenlenen Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri'nden bahseden Eda Erdem Dündar, "Ankara'da kendi seyircimizin önünde oynamak inanılmaz bir duyguydu. Kazansak da kaybetsek de herkes bizim yanımızdaydı. Bize güç verdiler. Apeldoorn'da da kendimizi Ankara'da gibi hissettik. Onlar olmasa bu başarılara ulaşamayabilirdik. Birbirini seven, birbirine yardımcı olan bir takıma sahibiz ve yakın dönemde hep birlikte önemli başarılara imza attık. Takımımla bir kez daha gurur duyuyorum. Yeniden sahaya dönmeyi heyecanla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Cansu Özbay ise "Ankara'daki Avrupa Şampiyonası, benim ilk Avrupa Şampiyonası deneyimimdi. Kendi seyircimizin önünde oynamak inanılmazdı. Harika bir atmosfer vardı. Apeldoorn'da da evimizde oynuyormuş gibi hissettik. Bizleri her koşulda desteklediler. Herkese teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.