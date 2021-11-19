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Ekonomi Çetintepe Barajı'nda sona gelindi
Ekonomi

Çetintepe Barajı'nda sona gelindi

2013 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Fırat Nehri’nin kollarından Göksu Çayı üzerinde temeli atılarak inşaatına başlanan Gaziantep ve Adıyaman için çok önemli projelerden birisi olan Çetintepe Barajının fiziki çalışmalarının yüzde 99’unun tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 22:08:00 -
Çetintepe Barajı'nda sona gelindi

İnşasına 2013 yılında başlanan Çetintepe Barajı’nın fiziki çalışmalarının yüzde 99’unun tamamlandığını duyuran AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, baraj hakkında teknik bilgiler vererek, ’’Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Adıyaman’a yaptığı yatırımlarla bölgenin bereketli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Adıyaman ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamakta olan, bu kapsamda Adıyaman ve bölge için çok büyük öneme sahip ve hasretle beklenen Adıyaman Çetintepe Barajı’nın gövde dolgusunun tamamlandı. Çetintepe Barajı’nın temelden yüksekliği 116 metre olup 460 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip. GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin ilk ve ana ünitesi konumundaki Çetintepe Barajı, Harmancık ve Çatboğazı Barajı ile birlikte Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş illerini kapsayan Araban Ovası, Yavuzeli Ovası, Besni Keysun ve Besni Kızılin ovalarında toplam 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanmasıyla beraber milli ekonomiye yıllık 320 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. Yüzde 99 fiziki gerçekleşme sağlanan barajın gövde dolgusu tamamlanmış olup, kret düzenleme çalışmaları devam etmektedir’’ diye konuştu.

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