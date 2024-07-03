Çetin efendi utanacak mı? Yoksulluktan değil güvenlikten Abd’de kilitli bebek maması

HABER MERKEZİ

Malum zihniyetin dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 pandemisi etkisiyle temel ihtiyaçlarda yaşanan artışlar sebebiyle gıdanın ulaşılamaz hale geldiğini ve marketlerin adeta kuyumcular gibi önlem alarak başta bebek mamaları olmak üzere pahada yüksek değerli ürünleri kilit altında tuttuklarına yönelik tezviratları bir kez daha boşa düştü. Fonlu medyanın üzerinde tepindiği uygulamanın mutat bir eylem olduğu dünyanın gelişmiş ülkelerinde bile fiyatı yüksek ürünlerin her türlü hırsızlık ve çalınmaya karşı kilit altında satıldığı belirlendi. Akit’in Amerika’daki kaynaklarından edindiği görüntülere göre New York ve Washington gibi ABD’nin gelişmiş şehirlerindeki zincir marketlerde başta bebek mamaları ve diğer türlü pahalı ürünlerin çalınma riskine karşı kilit altında tutulduğu tespit edildi.

ÇETİN EFENDİ UTANACAK MI?

Öte yandan devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu’nun İP’e kiralık olarak gönderdiği milletvekillerinden olan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, fondaş medyanın gazına gelerek Meclis’te komisyon toplantılarında “Bu ülke çok krizler gördü ama hiçbir zaman çocuk mamasına kilit vurmadı. Bu kilitli mama, iktidarınızın ayıbıdır, utancıdır” diyerek skandal bir açıklamaya imza atmıştı. Fonlu medyanın yönlendirmesiyle hareket eden Arık’ın ABD’de çıkan mama gerçeğine ne cevap vereceği ise merak konusu oldu.