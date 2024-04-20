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Dünya Çeteler iki belediye başkanını öldürdü!
Dünya

Çeteler iki belediye başkanını öldürdü!

Yeniakit Publisher
2024-04-20 10:11:00 -
Çeteler iki belediye başkanını öldürdü!

Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanının silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü bildirildi. Başkanların yasa dışı madencilik yapan çeteler tarafından öldürüldüğü açıklandı.

Ekvador'da son 2 günde iki belediye başkanının silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü bildirildi. Başkanların yasa dışı madencilik yapan çeteler tarafından öldürüldüğü açıklandı.
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, son 2 günde iki belediye başkanı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Ekvador Belediyeler Birliği'nden (AME) yapılan açıklamada, El Oro eyaletine bağlı Portovelo kasabasının Belediye Başkanı Jorge Moldonado'nun, bir tetikçinin silahlı saldırısına uğradığı bildirildi.

Moldonado'nun hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğü vurgulandı.

And eyaletine bağlı Azuay kasabasının Belediye Başkanı Camilo Ponce Enriquez de 17 Nisan'da silahlı saldırıda öldürülmüştü.

Ekvador basınında çıkan habere göre, her iki belediye başkanı da yasa dışı madencilik yapan suç çetelerince öldürüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekvador'da San Vicente kentinin Belediye Başkanı Brigitte Garcia ile Bölge İletişim Direktörü Jairo Loor, 25 Mart'ta uğradıkları suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Ülkenin en genç belediye başkanı 26 yaşındaki Garcia ile Loor, seyahat ettikleri araçta ölü bulunmuştu.

OHAL İLAN EDİLMİŞTİ

Bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador’da, "Fito" lakaplı çete elebaşı ile birkaç mahkumun hapishaneden kaçması ve polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlenmesi üzerine 9 Ocak'ta OHAL ilan edilmişti.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

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