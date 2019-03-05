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Çete lideri, benzerinin kimliğini kullanarak kalp ameliyatı bile olmuş

Adana merkezli 7 ilde, devlet memurlarını dolandıran çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden, 15'i tutuklandı, 2 kişiye ise ev hapsi verildi. Tutuklananlardan çete lideri Ali Ç.'nin kendisine çok benzeyen birinin kimliğiyle 5 yıl yaşadığı, bu kişinin adıyla kalp ameliyatı bile olduğu ortaya çıktı.

05 Mart 2019 Salı 11:58
Çete lideri, benzerinin kimliğini kullanarak kalp ameliyatı bile olmuş

​Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini 'İcra Müdürlüğü' çalışanı olarak tanıtan çetenin, 'İcralık otomobilleri piyasa değerinin altında satıyoruz' diyerek başta devlet memurları olmak üzere vatandaşları dolandırdığı ihbarını aldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Adana, İzmir, Bursa, Antalya, Giresun, Hatay ve Malatya'da 500 polisle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 'Son Haciz' adı verilen operasyonda çetenin İzmir'de yaşayan lideri Ali Ç.'nin de (47) aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alındı.

Polis, çetenin dolandırıcılık yöntemine de ortaya çıkardı. Kamu hastaneleri, askeri birlikler, polis merkezleri ve devlet kurumlarını arayan çete üyelerinin, "Biz icra müdürlüğünden arıyoruz. Elimizde çok temiz bir araç var. Hakime hanım bu aracı gece gündüz ülkesi için fedakarca çalışan devlet memurlarımızdan birinin almasını istedi. İlgilenirseniz bu aracı bedelinin çok altında size verelim" diye teklifte bulunduğu belirlendi. Bu yolla çetenin tuzaklarına düşürdüğü memurlardan, aracın 'ihale bedelinin bir kısmı’ adı altında 10 ile 15 bin lira arasında değişen bir miktar parayı verdikleri hesaba yatırmalarını istediği saptandı. Ayrıca şüphelilerin özelliğini ezbere bildikleri aynı otomobili 85 kişiye sattığı ve 550 bin lira vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Mağdurlar arasında 2 Meteoroloji Bölge Müdürü, hemşire, doktor, subay, astsubay ve öğretmenler olduğu da tespit edildi.

Şüphelilerden 10'u, emniyetteki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kalp ameliyatı bile olmuş

Operasyonda üzerinden Hüseyin I. adına düzenlenen kimlikle yakalanan çete lideri Ali C.'nin, kız arkadaşı başta olmak üzere yakın çevresine de kendisini bu isimle tanıttığı ortaya çıktı. Ali Ç.'nin, 5 yıl önce kendisine çok benzeyen Ankara'da esnaflık yapan Hüseyin I.'nın kimliğini çaldığı tespit edildi. Bu benzerlik karşısında polis ekiplerinin bile şaşkına döndüğü ifade edildi.

Dolandırıcılık suçundan 40 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve yine benzer suçlardan 50'ye yakın suç kaydı bulunan Ali Ç.'nin kullandığı sahte kimlikle Hüseyin I.'nın sağlık hizmetlerinden faydalandığı, hastanede kalp ameliyatı bile olduğu anlaşıldı.

İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Ali Ç.'nin de aralarında bulunduğu 15 kişi tutuklandı. 2 kişi ev hapsine çarptırılırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 11:58
  1. Malatya
  2. İzmir
  3. Hatay
  4. Giresun
  5. Bursa
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. Adana
  9. çete operasyonu
  10. dolandırıcılık çetesi
  11. çete lideri
  12. sahte kimlik
  13. kalp ameliyatı
  14. gözaltı
  15. tutuklama

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